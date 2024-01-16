Пять заблуждений относительно укрытия роз на зиму: садоводы разобрали их

Существуют пять заблуждений относительно прикрытия роз на зиму. Садоводы разобрали их.
1. Необязательно коротко обрезать все розы перед укрытием. Для чайно-гибридных роз и флорибунд требуется короткая обрезка. Для плетистых растений при короткой обрезке происходит замедление роста.
2. Теплота укрытия не является главным. Кусты лучше защищаются от холода не только материалом укрытия, но и воздушной прослойкой между кустом и укрытием. Благодаря толстому слою снега растения будут также защищены. Оптимальным укрытием выступает каркас с созданием подушки тёплого воздуха, покрытый спанбондом (плотность 60 г/кв.м), а затем снегом.
3. Осенняя подкормка должна быть комплексной. Розам важны магний, кальций и другие микроэлементы. Нужно избегать азота во время осенней подкормки, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".
4. Побеги роз не всегда легко пригнуть. Начинайте постепенное опускание и закрепление веток в конце сентября. Это позволит стеблям достигнуть земли к моменту, когда будете укрывать куст.
5. Окучивание необязательно для всех роз. Кусты, выращенные из черенков, особенно боятся холода, и для них окучивание обязательно. Однако для других роз в отдельных случаях это может привести к повреждению коры в результате резкого перепада температур.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.