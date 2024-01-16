Пять заблуждений относительно укрытия роз на зиму: садоводы разобрали их

Не всем розам требуется короткая обрезка перед укрытием

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Существуют пять заблуждений относительно прикрытия роз на зиму. Садоводы разобрали их.

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1. Необязательно коротко обрезать все розы перед укрытием. Для чайно-гибридных роз и флорибунд требуется короткая обрезка. Для плетистых растений при короткой обрезке происходит замедление роста.

2. Теплота укрытия не является главным. Кусты лучше защищаются от холода не только материалом укрытия, но и воздушной прослойкой между кустом и укрытием. Благодаря толстому слою снега растения будут также защищены. Оптимальным укрытием выступает каркас с созданием подушки тёплого воздуха, покрытый спанбондом (плотность 60 г/кв.м), а затем снегом.

3. Осенняя подкормка должна быть комплексной. Розам важны магний, кальций и другие микроэлементы. Нужно избегать азота во время осенней подкормки, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".

4. Побеги роз не всегда легко пригнуть. Начинайте постепенное опускание и закрепление веток в конце сентября. Это позволит стеблям достигнуть земли к моменту, когда будете укрывать куст.

5. Окучивание необязательно для всех роз. Кусты, выращенные из черенков, особенно боятся холода, и для них окучивание обязательно. Однако для других роз в отдельных случаях это может привести к повреждению коры в результате резкого перепада температур.