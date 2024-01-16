"Золото в вашем саду": подборка жёлтых сортов малины, подходящих для выращивания в саду

Сорта малины с жёлтыми ягодами

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Садоводы сделали подборку жёлтых сортов малины. Они назвали особенности.

Фото: originally posted to Flickr as Yellow raspberries by Quinn Dombrowski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сорт "Беглянка". Даёт не самый высокий урожай (1.5 — 2 кг с куста). Однако растение проявляет высокую устойчивость к болезням и перепадам температур.

Сорт "Жёлтая десертная". Отличается морозостойкостью, можно не укрывать на зиму. Покажет урожайность свыше 2 кг с куста.

Сорт "Жёлтый гигант". Он известен плодами внушительных размеров. Сорт может дать два урожая за сезон. Куст вырастает до 2 метров, плоды весят до 6 грамм. Однако этот сорт требует пригибания и укрытия кустов ан зиму.

Сорт "Золотая осень". Даёт обильный урожай (приблизительно 2,5 кг с куста). Однако, следует учесть, что этот сорт требователен к свету, поэтому выбор места посадки становится важным моментом для его успешного развития, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".