"Золото в вашем саду": подборка жёлтых сортов малины, подходящих для выращивания в саду

Your browser does not support the audio element.

Садоводы сделали подборку жёлтых сортов малины. Они назвали особенности.

Фото: originally posted to Flickr as Yellow raspberries by Quinn Dombrowski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license