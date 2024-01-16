Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки поможет вырастить здоровые растения

Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы рассада каждый год была крепкой, можно использовать простую подкормку. Нужно попробовать всего пару капель доступного средства. Это цианокобаламин или витамин В12. Данный витамин является жизненно важным для всех растений.

Фото: https://unsplash.com/photos/Bfdia-aJOvI Image Gallery by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Есть два способа подкормки, о которых рассказал Дзен-канал "Уральская провинция".

1. Подкорма "по листу"

Добавьте 2 капли на каждое растение (не больше и не меньше) в стакан воды. Допустим, если у вас 40 корней рассады томата, берите на стакан воды 80 капель средства. Опрыскивайте раствором в вечернее время.

2. Подкорма "по корню"

Возьмите два литра тёплой воды на 80 капель витамина В12. Поливайте по 50 мл в каждый горшочек. То есть если у вас 40 корней томата, возьмите два литра тёплой воды и растворите в ней 80 капель цианокобаламина.

Рекомендуется чередовать листовую и корневую подкормки. Внесение витамина В12 — 1 раз в 7 дней.

Этот простой способ позволяет выращивать рассаду без использования "химии".