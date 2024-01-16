Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пеппероната с курицей — находка для тех, кто ищет разнообразия в меню
Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет
Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду
Инсайдер сообщил о разработке мобильной версии Rust
Можно ли похудеть с помощью хрома — мнение нутрициолога
Минздрав предупреждает: это растение может защитить грядки от вредителей, но человеку вредно вдыхать его пары
Певица Азиза недовольна бесконечной критикой Филиппа Киркорова
Эксперт объяснил, куда обращаться при травмировании из-за плохой работы лифта
Продукты января: какие овощи и фрукты сейчас стоит покупать
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки поможет вырастить здоровые растения

Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством

1:10
Садоводство » Советы

Чтобы рассада каждый год была крепкой, можно использовать простую подкормку. Нужно попробовать всего пару капель доступного средства. Это цианокобаламин или витамин В12. Данный витамин является жизненно важным для всех растений. 

Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Фото: https://unsplash.com/photos/Bfdia-aJOvI Image Gallery by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Есть два способа подкормки, о которых рассказал Дзен-канал "Уральская провинция".

1. Подкорма "по листу"

Добавьте 2 капли на каждое растение (не больше и не меньше) в стакан воды. Допустим, если у вас 40 корней рассады томата, берите на стакан воды 80 капель средства. Опрыскивайте раствором в вечернее время.

2. Подкорма "по корню"

Возьмите два литра тёплой воды на 80 капель витамина В12. Поливайте по 50 мл в каждый горшочек. То есть если у вас 40 корней томата, возьмите два литра тёплой воды и растворите в ней 80 капель цианокобаламина.

Рекомендуется чередовать листовую и корневую подкормки. Внесение витамина В12 — 1 раз в 7 дней.

Этот простой способ позволяет выращивать рассаду без использования "химии".

Янтарная кислота для подкормки растений.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
Как отличить искусственные яйца
Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт
Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт
Последние материалы
Минздрав предупреждает: это растение может защитить грядки от вредителей, но человеку вредно вдыхать его пары
Певица Азиза недовольна бесконечной критикой Филиппа Киркорова
Эксперт объяснил, куда обращаться при травмировании из-за плохой работы лифта
Рыбные консервы: как правильно выбрать
Продукты января: какие овощи и фрукты сейчас стоит покупать
Диетолог рассказал, какие пельмени менее вредные
Сочувствуем, если в спутники жизни попался истерик или истеричка: как по Зодиаку их определить заранее
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Всех накроет: Маршал Снегопад пройдется по Москве ии Подмосковью - 40% месячной нормы за два дня
Фигуристка Туктамышева подтвердила, что будет участницей шоу в Пекине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников