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Минздрав предупреждает: это растение может защитить грядки от вредителей, но человеку вредно вдыхать его пары

0:59
Садоводство » Советы

Каждый садовод стремится получить обильный урожай, вкладывая минимум усилий и средств.

Минздрав предупреждает: это растение может защитить грядки от вредителей, но человеку вредно вдыхать его пары
Фото: commons.wikimedia. org by 3268zauber is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В этом вопросе на помощь приходит одно растение, способное отпугивать вредителей и прекрасно украшающее участок своим приятным ароматом — табак.

Листья этого растения содержат большое количество никотина и токсичных веществ, что делает его отличным средством против тли, цикад и клопов.

Однако для пчел махорка остается ценным источником нектара, и цветы табака не представляют для них угрозы.

Как приготовить раствор от вредителей на основе табака:

  • Необходимо подготовить 5-7 листков табака, не обязательно сушить их.
  • Залейте листья кипятком и дайте настояться сутки.
  • Процедите смесь и разведите ее водой до объема 5 литров.
  • Добавьте 20-30 граммов хозяйственного мыла.

Такой раствор можно использовать для опрыскивания любых растений, поскольку он безопасен для человека.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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