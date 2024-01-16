Минздрав предупреждает: это растение может защитить грядки от вредителей, но человеку вредно вдыхать его пары

Каждый садовод стремится получить обильный урожай, вкладывая минимум усилий и средств.
В этом вопросе на помощь приходит одно растение, способное отпугивать вредителей и прекрасно украшающее участок своим приятным ароматом — табак.
Листья этого растения содержат большое количество никотина и токсичных веществ, что делает его отличным средством против тли, цикад и клопов.
Однако для пчел махорка остается ценным источником нектара, и цветы табака не представляют для них угрозы.
Как приготовить раствор от вредителей на основе табака:
Такой раствор можно использовать для опрыскивания любых растений, поскольку он безопасен для человека.
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