Минздрав предупреждает: это растение может защитить грядки от вредителей, но человеку вредно вдыхать его пары

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый садовод стремится получить обильный урожай, вкладывая минимум усилий и средств.

Фото: commons.wikimedia. org by 3268zauber is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В этом вопросе на помощь приходит одно растение, способное отпугивать вредителей и прекрасно украшающее участок своим приятным ароматом — табак.

Листья этого растения содержат большое количество никотина и токсичных веществ, что делает его отличным средством против тли, цикад и клопов.

Однако для пчел махорка остается ценным источником нектара, и цветы табака не представляют для них угрозы.

Как приготовить раствор от вредителей на основе табака:

Необходимо подготовить 5-7 листков табака, не обязательно сушить их.

Залейте листья кипятком и дайте настояться сутки.

Процедите смесь и разведите ее водой до объема 5 литров.

Добавьте 20-30 граммов хозяйственного мыла.

Такой раствор можно использовать для опрыскивания любых растений, поскольку он безопасен для человека.