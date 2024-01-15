Огурцы соберёте тачками: эта копеечная подкормка позволит получить щедрый урожай

Копеечная подкормка позволит вырастить богатый урожай огурцов

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Копеечный стимулятор роста огурцов доступен каждому садоводу. Это средство безопасно для здоровья растений, пчёл и человека.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Автор Дзен-канала "Уральская провинция" рассказал, что использует этот стимулятор уже несколько лет, и огурцы растут у меня впечатляющими темпами — с обычной теплицы ежедневно собирает по 3-4 ведра (10 литровых). При этом высаживает не более 20 растений. Этому способствует обработка этим стимулятором.

Первое внесение подкормки проводится сразу после посадки рассады или после появления всходов. Если рассада уже высажена, нужно подождать три дня и подкормить её. Результат увидите буквально через 2-3 дня. Листья будут тёмно-зелёными, а вегетативная масса быстро увеличивается за сутки.

Второе внесение средства проводится на стадии первого цветения с использованием пульверизатора.

Поддерживающие обработки проводятся каждые 12 дней до конца августа в теплице и на открытом грунте.

Рецепт этого стимулятора роста очень прост. В его основе лежит янтарная кислота. На 5 литров воды потребуется 2 грамма. Вода для подкормки и опрыскивания должна быть тёплой (температура выше +40°). Также можно использовать средство в порошковой форме.

Этот стимулятор подходит и для других растений на участке.