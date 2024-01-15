Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая

Эффективным и бесплатным средством для подкормки лука является зола. Лук развивается крепким и здоровым, хорошо сохраняется, и его не затрагивают личинки луковой мухи. Об этом рассказал автор Дзен-канал "Уральская провинция".
Зола прекрасно впитывает лишнюю влагу. Во-вторых, эта подкормка изменяет pH-баланс почвы в лучшую сторону, создавая неблагоприятные условия для различных почвенных вредителей. Также зола обеспечивает стойкую защиту от грибковых и бактериальных инфекций. Этот продукт следует применять по второй половине июля для подкормки этой культуры.
Садовод для своей грядки размером 6х0,8 метра берёт немного больше половины ведра золы (примерно 6-7 литров). Далее она просеивается. Золой обсыпают всю посадку лука. Не страшно, если она попадёт на луковицы.
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