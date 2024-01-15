Количество завязей у помидорного куста будет больше, если вовремя начать его формирование

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Начинать формирование томатных кустов следует в тот момент, когда плоды уже заметны на нижних ветвях, но еще не приобрели красную окраску. Процесс формирования направлен на поддержание роста растения, предотвращая излишний рост зеленой массы.

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Этот этап требует внимательных манипуляций, и опытные садоводы предлагают следовать нескольким простым рекомендациям. Важно не проводить формировку за один раз, чтобы избежать стресса для томата. Рекомендуется растянуть процедуру на две или три недели.

В течение этого периода необходимо произвести прореживание листьев на основном стебле и удалить все листья под нижней кистью. Пасынки, которые успели подрасти, можно оставить, прищипнув точку роста. При появлении конкурирующих побегов следует аккуратно остановить их рост.

Основная цель этих манипуляций заключается в том, чтобы не удалять успешно развившийся пасынок, а лишь прищипнуть точку роста, обеспечивая побегу возможность расти и плодоносить.

Дачники отмечают, что важно не забывать о подкармливании томатов. Использование органических и минеральных удобрений обязательно. Особенно важны цинк и бор для формирования завязей плодов.