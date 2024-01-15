Количество завязей у помидорного куста будет больше, если вовремя начать его формирование

Начинать формирование томатных кустов следует в тот момент, когда плоды уже заметны на нижних ветвях, но еще не приобрели красную окраску. Процесс формирования направлен на поддержание роста растения, предотвращая излишний рост зеленой массы.
Этот этап требует внимательных манипуляций, и опытные садоводы предлагают следовать нескольким простым рекомендациям. Важно не проводить формировку за один раз, чтобы избежать стресса для томата. Рекомендуется растянуть процедуру на две или три недели.
В течение этого периода необходимо произвести прореживание листьев на основном стебле и удалить все листья под нижней кистью. Пасынки, которые успели подрасти, можно оставить, прищипнув точку роста. При появлении конкурирующих побегов следует аккуратно остановить их рост.
Основная цель этих манипуляций заключается в том, чтобы не удалять успешно развившийся пасынок, а лишь прищипнуть точку роста, обеспечивая побегу возможность расти и плодоносить.
Дачники отмечают, что важно не забывать о подкармливании томатов. Использование органических и минеральных удобрений обязательно. Особенно важны цинк и бор для формирования завязей плодов.
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