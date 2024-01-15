Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
3 лучших фильма о нападении на человечество фантастических существ
3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе
Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"
Повар рассказал, как приготовить вкусную уху
Посольство РФ: власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю россиянку, не сдавшую латышский язык
Что такое лудомания и чем она опасна
Как вырастить зелёный лук на подоконнике: садоводы раскрыл секреты — их пять

Зелёный лук можно вырастить на подоконнике

1:33
Садоводство » Советы

Некоторые секреты позволят успешно вырастить зелёный лук на подоконнике. Опытный садовод Дзен-канала "Уральская провинция" поделился ими.  

Зелёный лук можно вырастить на подоконнике
Фото: Own work by Vidor is licensed under the public domain

1. Выращивание без почвы

Для выгонки лука можно использовать опилки или даже воду. Однако, если вы планируете получать перо длительное время, лучше применять грунт. Подходит любой цветочный.

2. Подготовка к выгонке

Прежде, чем начать процесс выгонки, необходимо правильно подготовить лук. Поместите его в тёплую воду температурой +40° на 30 минут без добавления каких-либо средств. Это активирует точки роста, и лук начнёт быстро формировать зелёное перо.

3. Высаживание в тесноте

Высаживайте лук на выгонку плотно друг к другу, предпочтительно в ящик. Такая тесная посадка создаёт конкуренцию между растениями за свет, что способствует росту длинного, ровного и мощного зелёного пера.

4. Выбор подходящего сорта

Для зимней выгонки отлично подходят сорта лука шалот или семейного типа. Семена высаживайте на расстоянии 1 см друг от друга и ждите результатов.

5. Обрезка

После активации точек роста обрежьте верхнюю часть луковицы, не задевая верхнюю треть. Это позволит получить сильное, ровное и обильное перо.

Следуя этим хитростям, вы сможете наслаждаться зимой свежим и полезным зелёным луком, который не только прекрасно выглядит, но и обладает отличным вкусом.

Выращиваем зеленый лук. Как вырастить зеленый лук в домашних условиях?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы

Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.

День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние "огоньки"
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние "огоньки"
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Какие бренды моторного масла стали лидерами после отказа крупных импортных производителей в России
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Последние материалы
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
3 лучших фильма о нападении на человечество фантастических существ
3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе
Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"
История ничему не учит: Германия опять строит планы на войну с Россией
Повар рассказал, как приготовить вкусную уху
Посольство РФ: власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю россиянку, не сдавшую латышский язык
Что такое лудомания и чем она опасна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников