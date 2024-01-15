Как вырастить зелёный лук на подоконнике: садоводы раскрыл секреты — их пять

Зелёный лук можно вырастить на подоконнике

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Некоторые секреты позволят успешно вырастить зелёный лук на подоконнике. Опытный садовод Дзен-канала "Уральская провинция" поделился ими.

Фото: Own work by Vidor is licensed under the public domain

1. Выращивание без почвы

Для выгонки лука можно использовать опилки или даже воду. Однако, если вы планируете получать перо длительное время, лучше применять грунт. Подходит любой цветочный.

2. Подготовка к выгонке

Прежде, чем начать процесс выгонки, необходимо правильно подготовить лук. Поместите его в тёплую воду температурой +40° на 30 минут без добавления каких-либо средств. Это активирует точки роста, и лук начнёт быстро формировать зелёное перо.

3. Высаживание в тесноте

Высаживайте лук на выгонку плотно друг к другу, предпочтительно в ящик. Такая тесная посадка создаёт конкуренцию между растениями за свет, что способствует росту длинного, ровного и мощного зелёного пера.

4. Выбор подходящего сорта

Для зимней выгонки отлично подходят сорта лука шалот или семейного типа. Семена высаживайте на расстоянии 1 см друг от друга и ждите результатов.

5. Обрезка

После активации точек роста обрежьте верхнюю часть луковицы, не задевая верхнюю треть. Это позволит получить сильное, ровное и обильное перо.

Следуя этим хитростям, вы сможете наслаждаться зимой свежим и полезным зелёным луком, который не только прекрасно выглядит, но и обладает отличным вкусом.