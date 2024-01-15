Ни в коем случае не поливайте помидоры вечером: получите больной урожай. Рассказываем о правилах полива

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Благодаря систематическому поливу, дачники получают возможность эффективно контролировать и регулировать рост растений на своих грядках. Однако выращивание томатов на участке представляет собой сложное дело, так как эта культура является довольно капризной. В связи с этим важно разработать грамотный план полива для обеспечения оптимальных условий для растений.

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Опытные огородники настоятельно рекомендуют проводить полив помидоров в первой половине дня, что помогает предотвратить развитие различных болезней. Полив вечером может привести к избыточной влажности в теплице, особенно в холодные дни, что, в свою очередь, увеличивает риск грибковых заболеваний.

Существует два основных способа полива, а именно умеренный и регулярный полив с небольшим количеством воды, и зарядный способ с более значительным объемом воды. Первый вариант, при котором используется ограниченное количество воды, может быть проведен даже во второй половине дня, способствуя активному росту томатов, особенно в случае, если растение ослаблено.

Зарядный способ полива также применяется, когда плоды уже развиты и начинают менять окрас. Важно постепенно сокращать количество воды при поливе, чтобы помидоры приобретали более насыщенный вкус, сохраняя при этом сладость. Утренний зарядный способ полива считается важным, если вашей целью является выращивание крупных и вкусных помидоров.