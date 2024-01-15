Комнатные растения и рассада будут здоровыми: копеечное средство из аптеки мигом поможет им пойти в рост

Аптечное средство обеспечит бурный рост комнатным растениям

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто домашние растения не радуют хорошим ростом. Листья начинают желтеть и опадать. Простое дешёвое средство из аптеки поможет исправить ситуацию. С ним орхидеи цветут круглый год, цикламены радуют, а лимоны и мандарины щедро плодоносят. Это лишь часть положительных эффектов.

Фото: Own work by AJ West is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Речь идёт о каплях "Таурин". Они снижают токсичность марганца на клеточном уровне, восстанавливая энергопотенциал растения и процесс образования хлорофилла.

Этот препарат также повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям и снижает зависимость от продолжительности светового дня. Есть аналоги, но простой "Таурин" стоит дёшево, его хватает на целый год, пишет Дзен-канал "Уральская провинция".

Перед использованием встряхните флакон, добавьте 15 капель в литр тёплой воды и полейте этим раствором свои растения. Данного раствора хватит для полива десяти стандартных двухлитровых кашпо. Также эти капли можно использовать для выращивания рассады, предотвращая её вытягивание и укрепляя корневую систему.