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Яблоня отблагодарит каждого отличным урожаем, если заботиться о ней, согласно этим рекомендациям

1:21
Садоводство » Плодовые

Яблоня является самым распространенным деревом на дачных участках. Иногда она встречается у заброшенных домов или даже на городских улицах, создавая впечатление неприхотливости в уходе.

Яблоня отблагодарит каждого отличным урожаем, если заботиться о ней, согласно этим рекомендациям
Фото: scienceimage. csiro.au by Liese Coulter is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Однако, чтобы получить обильный и качественный урожай, необходимо приложить определенные усилия. Если пренебречь уходом за растением, плоды становятся мелкими и подверженными болезням, а их употребление становится нежелательным.

Секреты заботы о яблоней включают в себя несколько важных шагов.

Перед посадкой необходимо добавить удобрения в яму. Приобретать саженцы следует у проверенных продавцов, чтобы избежать риска покупки случайного растения из леса.

При высадке яблонь важно обеспечить перекрестное опыление для формирования качественного урожая. Регулярная обрезка ветвей играет ключевую роль, поскольку ее нарушение может вызвать неправильный рост кроны, создающей лишнюю тень и мешающей формированию крупных и сочных яблок.

Также необходимо своевременно обрабатывать крону и утеплять молодые саженцы, чтобы предотвратить отмирание цветочных почек.

Регулярный полив, контроль за наличием фосфора и кальция, а также ограничение азота весной и ранним летом также играют важную роль в поддержании здоровья и урожайности яблони.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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