Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Наблюдая за тем, как сельские жители управляют своим хозяйством, можно извлечь множество ценной информации. Например, во время прополки далеко не все сорняки удаляются. Это не из-за невнимательности, дело в том, что некоторые растения служат естественной защитой огорода от нашествия муравьев.

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Существует несколько вариантов растений, на которые стоит обратить внимание:

Пижма: Если это растение появилось на вашем участке, не торопитесь его удалять. Пижма обладает не таким уж вредным воздействием, зато способна прогнать муравьев с участка. Кроме того, ее аромат снижает наличие комаров и мух.

Полынь: Издревле считалось, что нечистая сила боится аромата полыни. Этот эффект также сказывается на муравьях, и перед сильным запахом растения устоять не могут клопы, блохи и другие насекомые. Сушеная полынь также применяется в различных рецептах для обработки огорода как естественное средство от вредителей.

Мята: Этот основной ингредиент летних напитков может помочь в изгнании муравьев с вашего участка. Мяту также не любят пауки и комары, поэтому ее можно высаживать повсюду по огороду. После сбора растение можно засушить и использовать в качестве полезного чая.