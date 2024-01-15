Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 знаков Зодиака, которые бесцеремонно готовы вторгнуться в вашу жизнь и перевернуть её
Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе
Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз
Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз
Свёкла вырастет сочная и крупная, если использовать эти приёмы

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

1:15
Садоводство » Советы

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Фото: Unsplash by Aleks Dorohovich is licensed under public domain

Тем не менее, с течением времени подобные предметы подвергаются воздействию коррозии, особенно чаще всего страдает днище железной бочки. Восстановить структуру с коррозионными дырами представляется чрезвычайно сложным. Более разумным вариантом часто становится приобретение новой емкости.

Некоторые дачники предпринимают попытки предотвратить гниение, применяя метод окраски бочек. Тем не менее, он оказывается не слишком эффективным и требует значительных затрат времени. В данном контексте более разумным подходом является предупреждение проблемы, а не ее последующее устранение.

Как известно, гниение возникает из-за постоянного нахождения воды внутри бочки, а также из-за контакта с влажной почвой. Опытные хозяева решают эту проблему, размещая бочки на поддонах. Поддон предотвращает воздействие влаги от земли на днище бочки, тем самым продлевая ее срок службы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки

Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.

Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние огоньки
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Это блюдо с лавашом понравится всей семье: готовится просто — попросят добавки
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Последние материалы
Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе
Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз
Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз
Свёкла вырастет сочная и крупная, если использовать эти приёмы
Депутат Слуцкий назвал бредом намерение Киева помочь Британии в случае "нападения" России
Тренер Жулин: серебряный призёр ЧЕ-2024 Губанова была лучше, чем чемпионка Хендрикс
Лолита прокомментировала слухи о замужестве и отъезде из России
Глава Минобороны Украины не дал ответа на вопрос о планах ВСУ на 2024 год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников