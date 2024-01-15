Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Крестоцветная блошка становится настоящей "головной болью" для дачников, которые мечтают получить богатый урожай крестоцветных культур. С самого начала лета эта вредительница атакует листву растений, принося непоправимый вред.

Фото: forestryimages. org by Whitney Cranshaw is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States license

В случае высокой популяции крестоцветной блошки вся капуста может быть поражена. Однако существуют легкие и бюджетные методы, которые помогут защитить крестоцветные растения от этого насекомого.

Использование зубной пасты: Для этого оригинального метода рекомендуется приобрести дешевый продукт без отбеливающих элементов и агрессивных компонентов. Затем смешайте пасту с водой, убедившись, что нет комочков. Полученное средство перелейте в пульверизатор и обработайте наземную часть растений.

Применение картофельной ботвы: Из зеленой части картошки можно приготовить эффективное средство против крестоцветной блошки. Нам понадобится много ботвы — не менее 5 килограммов. Положите зелень в кастрюлю, добавьте 10 литров воды и доведите до кипения. После этого процедите жидкость. Оцените количество полученного средства и добавьте в два раза больше обычной воды. После захода солнца обработайте растения.

Эти методы не только эффективны в предотвращении нападения крестоцветной блошки, но также эффективны в борьбе с этим вредителем.