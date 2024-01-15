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Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников

1:22
Садоводство » Вредители и болезни

Крестоцветная блошка становится настоящей "головной болью" для дачников, которые мечтают получить богатый урожай крестоцветных культур. С самого начала лета эта вредительница атакует листву растений, принося непоправимый вред.

Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников
Фото: forestryimages. org by Whitney Cranshaw is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States license

В случае высокой популяции крестоцветной блошки вся капуста может быть поражена. Однако существуют легкие и бюджетные методы, которые помогут защитить крестоцветные растения от этого насекомого.

Использование зубной пасты: Для этого оригинального метода рекомендуется приобрести дешевый продукт без отбеливающих элементов и агрессивных компонентов. Затем смешайте пасту с водой, убедившись, что нет комочков. Полученное средство перелейте в пульверизатор и обработайте наземную часть растений.

Применение картофельной ботвы: Из зеленой части картошки можно приготовить эффективное средство против крестоцветной блошки. Нам понадобится много ботвы — не менее 5 килограммов. Положите зелень в кастрюлю, добавьте 10 литров воды и доведите до кипения. После этого процедите жидкость. Оцените количество полученного средства и добавьте в два раза больше обычной воды. После захода солнца обработайте растения.

Эти методы не только эффективны в предотвращении нападения крестоцветной блошки, но также эффективны в борьбе с этим вредителем.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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