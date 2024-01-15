Лучшие сорта ремонтантной клубники перечислил опытный садовод: урожайность высокая

Ремонтантная клубника обеспечит ягодами на длительный период

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ремонтантная клубника позволяет получать урожай с ранней весны до поздней осени, независимо от продолжительности светового дня. Садоводы раскрыли особенности выращивания культуры.

Фото: https://unsplash.com/photos/GdTLaWamFHw Image Gallery by Artur Rutkowski alienowicz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для достижения максимальной плодовитости выбирайте урожайные сорта. К ним относятся "Брайтон", "Ананасная", "Московский деликатес", "Сахалинская", "Королева Елизавета" и "Королева Елизавета II", "Тристар", "Искушение", "Гора Эверест". Важно также учесть особенности агротехники, например, выращивание клубники на плодородных грядах и пересадку на новое место через 2 года, чтобы избежать истощения почвы, пишет Дзен-канал "Уральская провинция".

Также стоит обратить внимание на особенности ухода за ремонтантной клубникой, хотя процесс в целом прост. Например, при посадке её необходимо размещать на плодородных грядках. Рекомендуется менять место выращивания каждые два года, чтобы предотвратить истощение почвы и сохранить размер и вкус ягод. Частая жалоба дачников по поводу ремонтантной клубники связана с её вкусом, который часто менее насыщенный по сравнению с обычной ягодой. Это происходит из-за длительного выращивания культуры на одном участке.

Ремонтантная клубника достигает пика плодоношения в первый год после весенней посадки. Посаженная в августе, она начнёт приносить урожай уже на следующий год, считая его первым сезоном плодоношения.