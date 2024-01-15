Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аппетитные блинчики с сыром понравятся вашей семье
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Иммунолог Жемчугов: болезнь "Х" — это модельное заболевание, его не стоит бояться
5 лучших очищающих средств для ухода за проблемной кожей лица
"Форсаж 11" станет завершающим фильмом для Вина Дизеля
Опытные хозяйки знают секрет борща: как приготовить его без уксуса и лимонной кислоты
5 знаков Зодиака, которые бесцеремонно готовы вторгнуться в вашу жизнь и перевернуть её
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников
Лучшие сорта ремонтантной клубники перечислил опытный садовод: урожайность высокая

Ремонтантная клубника обеспечит ягодами на длительный период

1:29
Садоводство » Советы

Ремонтантная клубника позволяет получать урожай с ранней весны до поздней осени, независимо от продолжительности светового дня. Садоводы раскрыли особенности выращивания культуры.

Ремонтантная клубника обеспечит ягодами на длительный период
Фото: https://unsplash.com/photos/GdTLaWamFHw Image Gallery by Artur Rutkowski alienowicz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для достижения максимальной плодовитости выбирайте урожайные сорта. К ним относятся "Брайтон", "Ананасная", "Московский деликатес", "Сахалинская", "Королева Елизавета" и "Королева Елизавета II", "Тристар", "Искушение", "Гора Эверест". Важно также учесть особенности агротехники, например, выращивание клубники на плодородных грядах и пересадку на новое место через 2 года, чтобы избежать истощения почвы, пишет Дзен-канал "Уральская провинция".

Также стоит обратить внимание на особенности ухода за ремонтантной клубникой, хотя процесс в целом прост. Например, при посадке её необходимо размещать на плодородных грядках. Рекомендуется менять место выращивания каждые два года, чтобы предотвратить истощение почвы и сохранить размер и вкус ягод. Частая жалоба дачников по поводу ремонтантной клубники связана с её вкусом, который часто менее насыщенный по сравнению с обычной ягодой. Это происходит из-за длительного выращивания культуры на одном участке.

Ремонтантная клубника достигает пика плодоношения в первый год после весенней посадки. Посаженная в августе, она начнёт приносить урожай уже на следующий год, считая его первым сезоном плодоношения.

Ремонтантная клубника - особенности выращивания
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки

Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.

Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние огоньки
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Это блюдо с лавашом понравится всей семье: готовится просто — попросят добавки
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Последние материалы
"Форсаж 11" станет завершающим фильмом для Вина Дизеля
Опытные хозяйки знают секрет борща: как приготовить его без уксуса и лимонной кислоты
5 знаков Зодиака, которые бесцеремонно готовы вторгнуться в вашу жизнь и перевернуть её
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе
Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз
Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников