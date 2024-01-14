Репчатый лук поможет от гололеда, оледеневшего стекла и ржавчины. Рассказываем, каким образом

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Знаете ли вы, что репчатый лук может оказаться бесценным помощником в решении некоторых бытовых проблем?

Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Гололед В зимний период гололед становится основной причиной травм. Чтобы избежать падений на скользкой дороге, репчатый лук может оказаться непроходимым союзником. Для этого возьмите небольшую луковицу, очистите ее от шелухи и разрежьте на четыре равные части. Затем тщательно натрите подошву обуви. Этот простой метод поможет избавиться от скольжения во время ходьбы.

Оледеневшее стекло Водители часто сталкиваются с проблемой замерзания лобового стекла зимним утром. Хотя скребок и специальные жидкости могут помочь, этот процесс занимает много времени. Лук же может предотвратить появление наледи вообще. Протрите стекло половинкой луковицы вечером, и утром даже при сильном морозе на нем не будет ледяной корки. Главное, чтобы луковица была сочной, и ее следует разрезать непосредственно перед использованием, чтобы получить максимальное количество сока.

Ржавчина Репчатый лук также прекрасно справляется с ржавчиной, особенно если металлическая посуда, кухонные ножи и другие предметы подверглись коричневым пятнам и ржавчине. Для ножей натрите неочищенную луковицу после их заточки, стремясь охватить всю поверхность. Для другой посуды используйте четвертинки неочищенной луковицы, оставьте на несколько часов, затем чистите щеткой и промывайте водой.