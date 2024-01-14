Не только почва и качество семян важны в выращивании овощей: третья составляющая успеха температура воды для полива

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Результативность выращивания культур традиционно связывают с плодородием почвы и качеством семян или рассады. Однако не следует недооценивать влияние воды, используемой для регулярного полива растений, на урожайность. Особенно чувствительны к этому аспекту огурцы и помидоры. Давайте рассмотрим, на что следует обратить внимание.

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Важно отметить, что те, кто поливает эти теплолюбивые культуры холодной водой, совершают серьезную ошибку. Оптимальной температурой воды для таких растений является +20 градусов Цельсия. Чаще всего вода естественным образом прогревается под воздействием прямых солнечных лучей в бочках, ведрах или лейках в течение дня. Это особенно уместно, так как специалисты рекомендуют проводить полив в вечернее время.

Есть еще один аспект, на который стоит обратить внимание — добавление в воду гумата калия и калиевой селитры в количестве одной столовой ложки. Удобрения должны полностью раствориться, а раствор должен выдержаться несколько часов перед использованием. Рекомендуется применять это средство только в том случае, если томаты и огурцы начинают увядать, и положительный эффект будет заметен уже на 5-6 день после применения.