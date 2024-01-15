Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На ВЭФ в Давосе будут говорить о болезни Х, которая в 20 раз страшнее коронавируса
Бундесвер ждёт нападения России на ЕС после её победы на Украине
Студент, перешедший на сторону Украины, получил пять лет колонии
В 2025 году выйдет новый фильм о Майкле Джексоне
Пирог на кефире сделает приятным чаепитие
На Украине сообщили о смерти самого опытного летчика ВВС
Названо время, когда Солнце уйдёт с небосвода
Участник СВО назвал Ка-52 "Аллигатор" лучшим вертолётом в мире
Назван способ научиться держаться на воде за один день
Эти дивные цветы напомнят порхающих мотыльков на участке: будут настоящим загляденьем на участке

Эти дивные цветы украсят ваш участок

1:19
Садоводство » Цветы

Гаура — цветок, который уже завоевал положительные отзывы. Он невероятно красив и неприхотлив. Наиболее популярный вид — "Линдхеймера" (Gaura lindheimeri). Куст вырастает 60-110 сантиметров. У него прямые красноватые побеги и тёмно-зелёные листья. На концах ветвей имеются узкие колосовидные соцветия длиной до 30 см, раскрывающиеся снизу вверх. О гауре подробнее рассказала группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Эти дивные цветы украсят ваш участок
Фото: Own work by Joanbanjo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Цветы имеют диаметр 2,5 сантиметра. Они раскрываются всего за один день. Цветы разных оттенков и напоминают мотыльков.

Период цветения приходится на конец июня — начало июля и длится, пока не начнутся заморозки. Сажают семена на рассаду в феврале-марте в торфяных горшках. Всходы появляются через 7-10 дней.

Гауру рекомендуют поливать под корень, подкармливать мочевиной. Также время от времени следует удалять прутья с отцветшими бутонами. Процедура простимулирует повторное цветение.

Важно подкармливать цветок фосфорно-калийными удобрениями для пышного цветения. Куст прикрывают на зиму опавшими листьями.

 

Гаура - травянистое растение для открытого грунта
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки

Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.

Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние огоньки
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Какие бренды моторного масла стали лидерами после отказа крупных импортных производителей в России
Какие бренды моторного масла стали лидерами после отказа крупных импортных производителей в России
Последние материалы
Эти дивные цветы украсят ваш участок
Пирог на кефире сделает приятным чаепитие
На Украине сообщили о смерти самого опытного летчика ВВС
Названо время, когда Солнце уйдёт с небосвода
Участник СВО назвал Ка-52 "Аллигатор" лучшим вертолётом в мире
Назван способ научиться держаться на воде за один день
В результате прорыва подземных вод шахту "Заполярная" затопило
Юрист объяснил, кто может остаться без пенсии
В Киеве заявили, что русские готовят реинкарнацию ЧВК "Вагнер"
Молочко, пенка, гель или мыло: как выбрать подходящее средство для умывания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников