Эти дивные цветы напомнят порхающих мотыльков на участке: будут настоящим загляденьем на участке

Гаура — цветок, который уже завоевал положительные отзывы. Он невероятно красив и неприхотлив. Наиболее популярный вид — "Линдхеймера" (Gaura lindheimeri). Куст вырастает 60-110 сантиметров. У него прямые красноватые побеги и тёмно-зелёные листья. На концах ветвей имеются узкие колосовидные соцветия длиной до 30 см, раскрывающиеся снизу вверх. О гауре подробнее рассказала группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".
Цветы имеют диаметр 2,5 сантиметра. Они раскрываются всего за один день. Цветы разных оттенков и напоминают мотыльков.
Период цветения приходится на конец июня — начало июля и длится, пока не начнутся заморозки. Сажают семена на рассаду в феврале-марте в торфяных горшках. Всходы появляются через 7-10 дней.
Гауру рекомендуют поливать под корень, подкармливать мочевиной. Также время от времени следует удалять прутья с отцветшими бутонами. Процедура простимулирует повторное цветение.
Важно подкармливать цветок фосфорно-калийными удобрениями для пышного цветения. Куст прикрывают на зиму опавшими листьями.
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