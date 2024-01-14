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Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод

Орхидею можно заставить цвести без остановки

1:18
Садоводство » Цветы

Орхидеи часто не всех радуют пышным цветением. Однако есть способ заставить растение формировать бутоны без остановки. Этот метод подходит для всех видов орхидей, кроме кальцефилов. Данные эпифиты в природе растут на отвесных скалах и им важно наличие солей кальция в поливной воде. Для других орхидей соли кальция вредны. Если ваша орхидея не цветёт и не выдаёт цветоносы, изменение метода полива может помочь.

Орхидею можно заставить цвести без остановки
Фото: own photo made in a flowershop, Paris, France by Georges Jansoone (JoJan) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Первым шагом уменьшите частоту полива. Поливайте только при появлении серебристого оттенка у воздушных корней и прекращайте, когда они становятся зелёными, пишет Дзен-канал "Уральская провинция".

Второй шаг — используйте только мягкую воду. Садовод готовит её самостоятельно, добавляя 6 крупинок лимонной кислоты на литр воды. Лимонный сок может заменить лимонную кислоту (3 капли на литр воды). Проверяйте уровень pH воды с использованием лакмусовой бумаги и поддерживайте его выше 5 единиц.

И, наконец, садовод добавляет 1 таблетку янтарной кислоты в воду перед каждым поливом. Это вещество является универсальным стимулятором биологических процессов, способствуя пышному цветению орхидей.

Янтарная кислота для орхидеи. Как применять.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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