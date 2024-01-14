Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод

Орхидею можно заставить цвести без остановки

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Орхидеи часто не всех радуют пышным цветением. Однако есть способ заставить растение формировать бутоны без остановки. Этот метод подходит для всех видов орхидей, кроме кальцефилов. Данные эпифиты в природе растут на отвесных скалах и им важно наличие солей кальция в поливной воде. Для других орхидей соли кальция вредны. Если ваша орхидея не цветёт и не выдаёт цветоносы, изменение метода полива может помочь.

Фото: own photo made in a flowershop, Paris, France by Georges Jansoone (JoJan) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Первым шагом уменьшите частоту полива. Поливайте только при появлении серебристого оттенка у воздушных корней и прекращайте, когда они становятся зелёными, пишет Дзен-канал "Уральская провинция".

Второй шаг — используйте только мягкую воду. Садовод готовит её самостоятельно, добавляя 6 крупинок лимонной кислоты на литр воды. Лимонный сок может заменить лимонную кислоту (3 капли на литр воды). Проверяйте уровень pH воды с использованием лакмусовой бумаги и поддерживайте его выше 5 единиц.

И, наконец, садовод добавляет 1 таблетку янтарной кислоты в воду перед каждым поливом. Это вещество является универсальным стимулятором биологических процессов, способствуя пышному цветению орхидей.