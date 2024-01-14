Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды

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Подборка уникальных сортов яблонь

1:24
Садоводство » Плодовые

Если вы стремитесь опробовать уникальные и новые сорта яблок, можно обратить внимание на эту подборку. Ею поделился Telegram-канал "Дачный угодник".

Подборка уникальных сортов яблонь
Фото: Flickr: Bramley's Seedling Apples by David Wright is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сорт "Мельба". Отличается ароматными и вкусными яблоками. Срок созревания — конец августа. Плоды привлекательны своим ярким розовым румянцем. Средний вес яблок — 200 г, но они могут достигать и 300 г. Можно хранить яблоки до полугода. Высота деревьев — около 2-3,5 метра.

Сорт "Пепин шафранный". Плоды можно собирать к концу сентября. Урожайность будет выше, если посадить сорт рядом с другими яблонями, которые цветут в тот же период. Собранные после месяца ожидания, они становятся особенно вкусными.

Сорт "Штрифель". Отличный вариант для тех, кто предпочитает сладкие яблоки с кислинкой. Они созревают к середине сентября. Деревья отличаются высотой. Благодаря раскидистым ветвям можно создать приятную тенистую зону. Яблони приспособлены к жаркой погоде и холоду. Их нужно поливать на регулярной основе.

Сорт "Уэлси". Он поражает вкусными сладкими яблоками, они в то же время слегка кислые. Плоды хранятся до пяти месяцев. Отличается высокой урожайностью.

Ранее мы рассказали, что влияет на урожайность смородины.

Сорт яблони "Мельба"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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