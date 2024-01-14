Хризантемы будут пышными и порадуют цветением: садоводы раскрыли секреты

Многие огородники хотят вырастить хризантемы, однако они не радуют цветением. Садоводы раскрыли основные причины.
Специалисты советуют сажать цветы после того, как пройдут угрозы заморозков. В каждую посадочную ямку добавляйте полведра перегноя, компоста или биогумуса.
При посадке не углубляйте саженцы. Оптимальная схема посадки — 30x30 см. Если сажать цветы близко, они вытянутся и не будут радовать пышными бутонами. Летом требуются минеральные удобрения для подкормки, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".
Если хризантемы крупноцветные, их нужно прищипывать. Как только растения вырастут до восьмого листа, прищипните макушку. Так вы простимулируете рост новых побегов. Оставьте 2-3 самых крепких, удаляя лишние. Удалённые черенки можно успешно укоренить через черенкование.
Крупноцветковые хризантемы регулярно обрезают, удаляя боковые побеги, чтобы цветы были крупными.
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