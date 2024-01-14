Хризантемы будут пышными и порадуют цветением: садоводы раскрыли секреты

Как вырастить пышные хризантемы

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие огородники хотят вырастить хризантемы, однако они не радуют цветением. Садоводы раскрыли основные причины.

Фото: Own work by Darren Swim (Relic38) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Специалисты советуют сажать цветы после того, как пройдут угрозы заморозков. В каждую посадочную ямку добавляйте полведра перегноя, компоста или биогумуса.

При посадке не углубляйте саженцы. Оптимальная схема посадки — 30x30 см. Если сажать цветы близко, они вытянутся и не будут радовать пышными бутонами. Летом требуются минеральные удобрения для подкормки, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".

Если хризантемы крупноцветные, их нужно прищипывать. Как только растения вырастут до восьмого листа, прищипните макушку. Так вы простимулируете рост новых побегов. Оставьте 2-3 самых крепких, удаляя лишние. Удалённые черенки можно успешно укоренить через черенкование.

Крупноцветковые хризантемы регулярно обрезают, удаляя боковые побеги, чтобы цветы были крупными.