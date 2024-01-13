Календула примет на себя все удары вредителей, защищая овощи и клубнику: посадите скромную красавицу рядом с ними

Календула — это яркое и полезное растение, эффективно помогает садоводам в борьбе с вредителями.
Опытные дачники предпочитают высаживать этот цветок не только на отдельных клумбах, но и вперемешку с овощами и ягодами.
Хорошим соседом на грядках станет оранжевое растение для картошки, так как календула прекрасно защищает от колорадского жука.
Рекомендуется сеять цветок между капустой, помидорами и клубникой, чтобы предотвращать появление клещей, нематод и тли. В случае последних, календула принимает на себя весь удар.
Также полезным будет соседство календулы с астрой.
Помимо этого, растение выступает отличным сидератом.
Календула препятствует распространению грибковых заболеваний и способствует оздоровлению почвы.
Положительное влияние календулы проявляется также при посыпке грядок измельченными листьями и стеблями.
Лаваш с сыром станет отличным блюдом на завтрак.