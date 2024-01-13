Календула примет на себя все удары вредителей, защищая овощи и клубнику: посадите скромную красавицу рядом с ними

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Календула — это яркое и полезное растение, эффективно помогает садоводам в борьбе с вредителями.

Фото: commons.wikimedia. org by Betty Cai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Опытные дачники предпочитают высаживать этот цветок не только на отдельных клумбах, но и вперемешку с овощами и ягодами.

Хорошим соседом на грядках станет оранжевое растение для картошки, так как календула прекрасно защищает от колорадского жука.

Рекомендуется сеять цветок между капустой, помидорами и клубникой, чтобы предотвращать появление клещей, нематод и тли. В случае последних, календула принимает на себя весь удар.

Также полезным будет соседство календулы с астрой.

Помимо этого, растение выступает отличным сидератом.

Календула препятствует распространению грибковых заболеваний и способствует оздоровлению почвы.

Положительное влияние календулы проявляется также при посыпке грядок измельченными листьями и стеблями.