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5 невысказанных желаний малинника, за исполнение которых он одарит хозяев богатым урожаем

2:05
Садоводство » Советы

Чтобы обеспечить богатый урожай малины, необходимо удовлетворять все её потребности, следуя её "хотелкам".

5 невысказанных желаний малинника, за исполнение которых он одарит хозяев богатым урожаем
Фото: commons.wikimedia. org by B.navez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Малина — это культура, которая редко радует обильным урожаем. Однако, если вы знаете, что необходимо вашему малиновому кусту, он ответит вам крупными, сладкими и ароматными ягодами.

Освещение: Первая "хотелка" малинника — это свет. Кустарник легко переносит полутень в утренние часы, но в течение всего дня ему необходимо яркое, активное солнце.

Обрезка: Малине вредны плотные посадки, поэтому кустарник нужно регулярно обрезать. Даже молодые кустики, растущие у корней, могут забирать у малины ценные силы, которые могли бы быть направлены на формирование завязей и ягод. Для обеспечения богатого плодоношения осенью рекомендуется оставлять на 1 погонный метр не более 10 молодых побегов у взрослого малинового куста, обрезая остальные под корень.

Соседство: Третье желание малинника — это благоприятное соседство. Малина дает хороший урожай, если в близком окружении растет яблоня. Малина защищает яблоню от парши, а яблоня, в свою очередь, предотвращает поражение ягоды серой слизью. Рекомендуется посаживать рядом с малиной зелень и цветы, привлекающие насекомых-опылителей.

Подкормки: Четвертое условие для богатого урожая малины — это регулярные подкормки. Малина любит удобрения и с удовольствием использует их. В лесу, где слой органики из перепревших листьев толще, малина хорошо процветает. В саду также необходимо удобрять малину органикой.

Полив: И последнее, но не менее важное, требование малины — обильный полив. Многие дачники упускают этот момент, недооценивая важность полива для малины. Если вы допустите пересыхание малинника, ягоды станут мельче или вовсе могут осыпаться на землю. В период отсутствия осадков малину рекомендуется поливать два раза в неделю, достигая увлажнения почвы на глубину 25-30 сантиметров.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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