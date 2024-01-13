Мы выбрасываем это, а зря: данный отход очень полезен для подкормки растений — клад полезных элементов

Это удобрение очень полезно для растений. Рецептом поделились садоводы в Telegram-канале "Дачный угодник".
Для приготовления этого удобрения вам потребуется вода комнатной температуры, шкурки от трёх бананов, стеклянная ёмкость. Банановая кожура богата большим количеством полезных элементов, которые улучшают рост растений.
Приготовление:
Очистите кожуру с бананов, нарежьте её небольшими кусочками и поместите в литровую банку. Залейте водой. Не ставьте ёмкость в холодильник, но избегайте высоких температур.
Через 48 часов извлеките шкурки банана, процедите жидкость, и разбавьте её чистой холодной водой в том же объёме, что и настой. Поливайте растения один-два раза в неделю.
Храните настой короткое время, приготавливая средство на одну неделю, учитывая количество комнатных растений в вашем доме: одна, две, три порции (и так далее).
Лаваш с сыром станет отличным блюдом на завтрак.