Мы выбрасываем это, а зря: данный отход очень полезен для подкормки растений — клад полезных элементов

Польза банановой кожуры для растений

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Это удобрение очень полезно для растений. Рецептом поделились садоводы в Telegram-канале "Дачный угодник".

Фото: https://unsplash.com/photos/DEAIMSWjxxI by Cherry Laithang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Для приготовления этого удобрения вам потребуется вода комнатной температуры, шкурки от трёх бананов, стеклянная ёмкость. Банановая кожура богата большим количеством полезных элементов, которые улучшают рост растений.

Приготовление:

Очистите кожуру с бананов, нарежьте её небольшими кусочками и поместите в литровую банку. Залейте водой. Не ставьте ёмкость в холодильник, но избегайте высоких температур.

Через 48 часов извлеките шкурки банана, процедите жидкость, и разбавьте её чистой холодной водой в том же объёме, что и настой. Поливайте растения один-два раза в неделю.

Храните настой короткое время, приготавливая средство на одну неделю, учитывая количество комнатных растений в вашем доме: одна, две, три порции (и так далее).