Не выбрасывайте: эти продукты с кухни станут ценным удобрением для растений в саду

В зимнее время можно собирать пищевые остатки, а затем обрабатывать ими растения и почву в саду. Садоводы рассказали об этмо подробнее.
Очистки картошки. Их можно высушивать под батареей и весной закапывать под кусты крыжовника и смородины. Этот метод позволит вырастить крупные ягоды.
Высушенные остатки хлеба. Их размачивают в воде в сезон и используют для полива томатов, перцев и пионов. Хлеб содержит много питательных веществ для почвенных бактерий, что способствует улучшению развития растений и увеличению урожайности, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".
Луковая и чесночная шелуха. Можно собирать её зимой и добавлять при посадке картошки в лунки весной, чтобы защитить её от проволочника.
Картон. Его используют для мульчирования проходов между грядками, что предотвращает рост сорняков в течение всего летнего сезона. Мелкие кусочки картона отправляют в компост.
Лаваш с сыром станет отличным блюдом на завтрак.