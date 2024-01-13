Не выбрасывайте: эти продукты с кухни станут ценным удобрением для растений в саду

Эти отходы могут быть полезны в саду

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В зимнее время можно собирать пищевые остатки, а затем обрабатывать ими растения и почву в саду. Садоводы рассказали об этмо подробнее.

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Очистки картошки. Их можно высушивать под батареей и весной закапывать под кусты крыжовника и смородины. Этот метод позволит вырастить крупные ягоды.

Высушенные остатки хлеба. Их размачивают в воде в сезон и используют для полива томатов, перцев и пионов. Хлеб содержит много питательных веществ для почвенных бактерий, что способствует улучшению развития растений и увеличению урожайности, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".

Луковая и чесночная шелуха. Можно собирать её зимой и добавлять при посадке картошки в лунки весной, чтобы защитить её от проволочника.

Картон. Его используют для мульчирования проходов между грядками, что предотвращает рост сорняков в течение всего летнего сезона. Мелкие кусочки картона отправляют в компост.