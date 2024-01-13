Новогодняя разряженная ёлка еще принесет вам пользу в этом году: ее хвоя пойдёт на удобрения: вот как

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

О пользе хвои знает каждый огородник и цветовод. Еловую хвою применяют для мульчирования грядок, укрытия растений зимой, приготовления удобрений и укладки в ящики с овощами для лучшего сохранения.

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Применение еловых иголок для создания средства борьбы с вредителями является простым и эффективным способом. Однако дачники не всегда готовы заниматься этим, так как для этого нужно ходить в лес.

Однако хвою с новогодней елки можно использовать с пользой. После праздника елку можно обнажить и сохранить ее хвою в пакетах до весны. В апреле из собранной хвои можно приготовить настой от садовых вредителей.

Процедура проста: иголки помещают в ведро и заливают кипятком. Затем раствор остужают, процеживают и наливают в пульверизатор. Этим раствором можно опрыскивать фруктовые деревья и кустарники, такие как яблоки, крыжовник, груши, смородина, малина и другие. Опрыскивание рекомендуется проводить и по стволам, и по веткам. Процедуру повторяют через 2 недели.

Главное — выполнять опрыскивание до начала цветения, когда насекомые еще не отложили яйца. Хвойный настой прекрасно работает: плоды растут без вредных червей, и вредители не осмеливаются приближаться к деревьям и кустарникам.