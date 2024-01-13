С капусты исчезнут все вредители, достаточно использовать копеечный раствор: и белокрылка, и слизни, и гусеницы

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Самым коварным вредителем для капусты является белокрылка, маленькая бабочка, которая, казалось бы, безобидна, но способна лишить дачника овощного урожая. Не сама бабочка белянка представляет опасность, а ее личинки, которые она откладывает на листьях капусты.

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Проблема заключается в том, что после вылупления личинки превращаются в гусениц, сразу начиная поедание овощей и оставляя за собой крупные дыры.

Многие дачники избегают применения магазинных инсектицидов из-за их высокой стоимости и высокой токсичности. Однако эффективное средство против белокрылки доступно у каждой хозяйки — обычная зубная паста.

Применение зубной пасты против белокрылки просто: для приготовления раствора, нужно растворить 3 ложки зубной пасты в 10 литрах воды. Получившийся раствор наливают в пульверизатор и опрыскивают им капусту и почву междурядий.

Эффективность обработки повышается, если проводить ее вечером при сухой погоде. Обработка в течение дня может привести к ожогам на листьях от солнечных лучей.

Через день-два результат не заставит себя ждать, и белокрылки исчезнут с огорода. Зубная паста содержит лаурилсульфат натрия, химическое вещество, отпугивающее насекомых.

Этот раствор также эффективен против капустных блошек, гусениц капустной моли и гусениц совки. Слизням такой метод обработки также не нравится.