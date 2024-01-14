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Ошибки неопытных огородников: Почему нельзя сажать рядом клубнику и перец

1:12
Садоводство

Многие опытные садоводы уже знакомы с концепцией совместимости растений и правильного соседства на грядке. Эти правила предполагают избегание близкого размещения культур, которые могут оказывать на соседей негативное воздействие по различным причинам, зависящим от природы растений.

Существует множество подобных рекомендаций, которые оказывают влияние на качество и количество урожая. Огородникам также важно соблюдать правила севооборота для поддержания здоровья растений.

Почему нельзя сажать клубнику и перец рядом:

Следует учитывать, что растения могут быть подвержены одинаковым заболеваниям, которые могут быть перенесены на грядку отдельными культурами. Кроме того, необходимо учитывать возможное появление вредителей, следовать рекомендациям по агротехнике и обеспечивать оптимальное питание для каждой культуры.

В случае с клубникой и перцем, рискуете потерять урожай обеих культур, если одно из растений заболеет. Оба растения подвержены одинаковым болезням, что делает их взаимное соседство нежелательным. Опытные огородники советуют уделять внимание этим аспектам, чтобы обеспечить здоровый и продуктивный урожай на вашей грядке.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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