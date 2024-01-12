"Пустышка" - называют неопытные садоводы обильно цветущую вишню без урожая. Они не правы, вот как надо ухоживать за ней

Правила посадки и ухода за вишней

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Проблема, когда вишня, несмотря на обильное цветение, не приносит урожая, знакома многим садоводам.

Фото: flickr. com by Nicolas Raymond is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если эта ситуация повторяется год от года, возможно, причина кроется не только в процессе опыления, но и в допущенных ошибках садоводов при обрезке и удобрении дерева.