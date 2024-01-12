"Пустышка" - называют неопытные садоводы обильно цветущую вишню без урожая. Они не правы, вот как надо ухоживать за ней

Проблема, когда вишня, несмотря на обильное цветение, не приносит урожая, знакома многим садоводам.
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Если эта ситуация повторяется год от года, возможно, причина кроется не только в процессе опыления, но и в допущенных ошибках садоводов при обрезке и удобрении дерева.
Посадка: Для обеспечения обильного урожая важно, чтобы вишневое дерево получало достаточно солнечного света. Удобрения важны, но необходимо помнить о значении фотосинтеза для полноценного развития корней и надземной части растения.
Кислотность: Вишня процветает в почве с нейтральной реакцией pH. Перед посадкой необходимо скорректировать кислотность почвы, чтобы дерево получило все необходимые питательные элементы. Также следует избегать высокого уровня грунтовых вод.
Заболевания и вредители: Эффективная защита от грибковых заболеваний требует обработки дерева, особенно в приствольной зоне, в раннюю весну.
Опыление: Некоторым сортам вишни требуются опылители, поэтому важно учесть этот момент при покупке саженца.
Вымерзание почек: Чувствительность вишни к заморозкам, вызванная ранним цветением, может быть смягчена наброском снега в приствольной зоне и покрытием его светлым материалом, что задержит таяние и ускорит прогревание грунта.
Обрезка: Хотя вишня, по мнению некоторых, не любит обрезки, необходимо поддерживать крону дерева в состоянии, обеспечивающем хорошую освещенность и вентиляцию. Это важно для успешного развития и урожайности.
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