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Продавцы на рынке обзавидуются такому крупному чесноку: достаточно лишь добавить эти удобрения

1:40
Садоводство » Овощи

Ни у одного садовода нет исключения: все пробуют высаживать озимый чеснок. Это холодостойкое растение, и почему бы не воспользоваться этой возможностью?

Продавцы на рынке обзавидуются такому крупному чесноку: достаточно лишь добавить эти удобрения
Фото: flickr. com by David Pursehouse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Основным преимуществом такого посадочного метода является раннее созревание чеснока, что позволяет получить урожай уже в первой половине лета.

Для того чтобы чеснок вырос крупным, необходимо внести в грядку определенные питательные добавки. Давайте рассмотрим, какие это могут быть.

  1. Перегной: Перед посадкой чеснока важно подготовить почву, добавив 1 ведро перегноя на каждый квадратный метр грядки. Это удобрение можно внести зимой или в ранней весне, создав слой толщиной до 10 см. Все питательные вещества будут проникать в почву вместе с талой водой и дождем. Однако не стоит распространять перегной поверх снежного покрова — лучше вносить его прямо на грунт.
  2. Доломитовая мука: Опытные садоводы знают, что чеснок чаще всего болеет на кислых почвах, где активно развиваются болезнетворные бактерии. Если требуется увеличить кислотность почвы, то лучше всего воспользоваться доломитовой мукой. Для этого на каждый квадратный метр вносится 300-500 грамм удобрения.
  3. Универсальная смесь: Можно подготовить смесь из доломитовой муки, древесной золы и табачной пыли в пропорции 2:1:1. Это позволит не только раскислить почву, но и провести обеззараживание, повысить уровень калия и кальция, а также отпугнуть вредителей. Эту смесь можно вносить сразу после посадки или позже. Чтобы предотвратить ее разнос ветром, грядку можно накрыть спандбондом после обработки.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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