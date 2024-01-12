Продавцы на рынке обзавидуются такому крупному чесноку: достаточно лишь добавить эти удобрения

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Ни у одного садовода нет исключения: все пробуют высаживать озимый чеснок. Это холодостойкое растение, и почему бы не воспользоваться этой возможностью?

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Основным преимуществом такого посадочного метода является раннее созревание чеснока, что позволяет получить урожай уже в первой половине лета.

Для того чтобы чеснок вырос крупным, необходимо внести в грядку определенные питательные добавки. Давайте рассмотрим, какие это могут быть.