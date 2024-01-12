Продавцы на рынке обзавидуются такому крупному чесноку: достаточно лишь добавить эти удобрения

Ни у одного садовода нет исключения: все пробуют высаживать озимый чеснок. Это холодостойкое растение, и почему бы не воспользоваться этой возможностью?
Фото: flickr. com by David Pursehouse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Основным преимуществом такого посадочного метода является раннее созревание чеснока, что позволяет получить урожай уже в первой половине лета.
Для того чтобы чеснок вырос крупным, необходимо внести в грядку определенные питательные добавки. Давайте рассмотрим, какие это могут быть.
Перегной: Перед посадкой чеснока важно подготовить почву, добавив 1 ведро перегноя на каждый квадратный метр грядки. Это удобрение можно внести зимой или в ранней весне, создав слой толщиной до 10 см. Все питательные вещества будут проникать в почву вместе с талой водой и дождем. Однако не стоит распространять перегной поверх снежного покрова — лучше вносить его прямо на грунт.
Доломитовая мука: Опытные садоводы знают, что чеснок чаще всего болеет на кислых почвах, где активно развиваются болезнетворные бактерии. Если требуется увеличить кислотность почвы, то лучше всего воспользоваться доломитовой мукой. Для этого на каждый квадратный метр вносится 300-500 грамм удобрения.
Универсальная смесь: Можно подготовить смесь из доломитовой муки, древесной золы и табачной пыли в пропорции 2:1:1. Это позволит не только раскислить почву, но и провести обеззараживание, повысить уровень калия и кальция, а также отпугнуть вредителей. Эту смесь можно вносить сразу после посадки или позже. Чтобы предотвратить ее разнос ветром, грядку можно накрыть спандбондом после обработки.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ