Надо знать законы роз. Главный: где и как посадить

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

При создании розария на садовом участке, важно учесть несколько ключевых аспектов, связанных с этим увлечением.

Фото: commons.wikimedia. org by Moonik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Без разницы, предназначен ли розарий для удовлетворения эстетических потребностей или для коммерческого выращивания роз, необходимо тщательно выбирать сорта, учитывая цвет, форму, объем куста, а также определить подходящее место для его размещения.

При выборе места для розария следует учесть такие факторы, как морозоустойчивость, чувствительность к заболеваниям и другие особенности растений.

Критерии для выбора места посадки роз:

Розы являются солнцелюбивыми растениями, поэтому тени следует избегать заранее. Недостаток солнечного света может привести к слабому росту кустов и ухудшению их защиты от заболеваний.

Не рекомендуется выбирать места с чрезмерным солнечным зноем. Размещение роз так, чтобы сначала они получали солнечный свет с восточной стороны, поможет предотвратить грибковые заболевания, вызванные скоплением росы.

Влажность на участке не должна быть высокой, а уровень грунтовых вод — низким, чтобы избежать застоя талой воды.

Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию, быть легкой, плодородной и обладать хорошим дренажем.

Предпочтительно выбирать возвышенные места, чтобы избежать застоя холодного воздуха. Если речь идет о размещении розария около строений, лучше выбрать южную сторону дома.

Важно также помнить о правильном расстоянии между кустами для обеспечения свободного воздушного потока, поддерживающего оптимальные микроклиматические условия.