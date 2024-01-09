Многие садоводы сталкиваются с мучнистой росой на листьях растений. Опытные огородники раскрыли, как справиться с проблемой.
Они посоветовали избавиться от всей поражённой листвы, побегов и плодов, так как они уже не могут вернуться к своему прежнему здоровому состоянию и представляют источник заболевания. Рекомендуется утилизировать растительные остатки (можно сжечь их или выбросить). Лучше не отправлять поражённые растения в компост, так как грибки могут успешно размножаться там, и такое удобрение станет непригодным для использования.
Обработки будут эффективны только на ранней стадии заболевания, когда белый налёт и пятна появились на нижних листьях растений. В случае небольшого поражения грибком можно попробовать народные средства, но в более тяжёлых ситуациях рекомендуется применять специализированные препараты, пишет lifehacker. ru.
Садоводы советуют залить 50 г древесной золы одним литром кипятка, тщательно перемешать раствор и дать ему настояться в течение двух суток при комнатной температуре. Затем следует процедить смесь через марлю или мелкое ситечко и добавить в неё 4 г хозяйственного мыла, натёртого на мелкой тёрке. Полученным раствором следует опрыскивать растения и почву вокруг них дважды с интервалом в 7 дней.
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