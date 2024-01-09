Эффективный метод против мучнистой росы

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие садоводы сталкиваются с мучнистой росой на листьях растений. Опытные огородники раскрыли, как справиться с проблемой.

Фото: Own work by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Они посоветовали избавиться от всей поражённой листвы, побегов и плодов, так как они уже не могут вернуться к своему прежнему здоровому состоянию и представляют источник заболевания. Рекомендуется утилизировать растительные остатки (можно сжечь их или выбросить). Лучше не отправлять поражённые растения в компост, так как грибки могут успешно размножаться там, и такое удобрение станет непригодным для использования.

Обработки будут эффективны только на ранней стадии заболевания, когда белый налёт и пятна появились на нижних листьях растений. В случае небольшого поражения грибком можно попробовать народные средства, но в более тяжёлых ситуациях рекомендуется применять специализированные препараты, пишет lifehacker. ru.

Садоводы советуют залить 50 г древесной золы одним литром кипятка, тщательно перемешать раствор и дать ему настояться в течение двух суток при комнатной температуре. Затем следует процедить смесь через марлю или мелкое ситечко и добавить в неё 4 г хозяйственного мыла, натёртого на мелкой тёрке. Полученным раствором следует опрыскивать растения и почву вокруг них дважды с интервалом в 7 дней.