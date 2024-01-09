Как правильно посеять землянику в январе?

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Январь — удачный месяц для посадки земляники. В это время можно начать сеять семена. Это удобнее всего делать по снегу, поскольку мелкие семена не будут сливаться с землёй.

Фото: self-taken using canon ixus 50 by James McNally is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Положите поверх грунта немного снега, распределите равномерно семена. При использовании этого метода они немного углубятся в грунт по мере того, как растает снег. После посадки наденьте на ёмкость пакет и отправьте её в холодное место. Главное, чтобы температура не была минусовой. Подойдут холодильник, балкон.

После того, как снег растает, поставьте ёмкость в самое тёплое место в доме. Каждый день снимайте пакет и проветривайте семена. Обязательно опрыскивайте семена каждый день, поскольку они могут подсыхать каждый день. С использованием этого способа семена быстро взойдут, сообщил Youtube-канал "Дом Семья и Я".

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