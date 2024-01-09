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Пять правил выращивания богатого урожая смородины

1:53
Садоводство » Деревья и кустарники

Чтобы получать богатый урожай смородины, достаточно следовать этим советам. Садоводы рассказали о них.

Пять правил выращивания богатого урожая смородины
Фото: Own work by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Смородина хорошо реагирует на достаточное количество влаги. Необходимо регулярно поливать кусты, особенно в период наливания ягод. Без достаточного уровня влаги ягоды могут стать мелкими и менее сочными.

2. Кусты смородины хорошо отзываются на органические удобрения и лёгкий "беспорядок" в области корней. Рекомендуется покрывать почву вокруг куста мульчей. Подойдут компост, трава, крапива или люпины. Это помогает сохранить рыхлость почвы, что особенно важно для кустов смородины.

3. Кустам нужна лёгкая полутень. Хотя смородина любит солнце, ей нужна лёгкая полутень, чтобы ягоды не становились слишком кислыми. Избегайте сильного солнцепёка, так как это может привести к высыханию кустов. Размещение смородины в лёгкой полутени обеспечит оптимальный баланс.

4. Смородина любит простор. Обеспечьте достаточное расстояние между кустами (не менее 2 метров) и хорошую вентиляцию, регулярно обрезая побеги. Такие условия содействуют уменьшению риска заболеваний, формированию крупных ягод и сохранению продуктивности куста, пишет Дзен-канал "Садоёж".

5. Смородина любит слабокислый грунт. Чтобы поддерживать такое качество земли, регулярно вносите органические удобрения, мульчу, перепревшие опилки. А вот вносить известь под смородину не стоит. С золой нужно быть тоже аккуратнее: если почва кислая, присыпать её этим веществом можно, но умеренно, чтобы не защелачивать почву.

Секреты урожая смородины
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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