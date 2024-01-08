Эти методы эффективны в борьбе с колорадским жуком

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Садоводы раскрыли эффективные способы избавления от колорадского жука.

Фото: "Leptinotarsa decemlineata 001" by Юлия Афонина is licensed under CC BY-SA 3.0.

Раствор золы. Этот метод считается менее эффективным. Обработка картофеля раствором золы может отпугивать вредителей, но результат может быть недостаточно заметным. Золу лучше использовать для подкормки или раскисления почвы.

Дегтярный раствор. Для профилактики и борьбы на ранних стадиях использования это средство может быть эффективным. Подготовьте раствор следующим образом: возьмите брусок и натрите его на тёрке. 10-литровое ведро наполните водой, добавьте натёртое мыло. Обработайте картошку веником (можно самодельным).

Бактериальный биоинсектицид "Битоксибациллин". Этот вариант считается наиболее действенным и подходит как для профилактики, так и для борьбы с колорадским жуком. Средство оказывает воздействие на кишечник насекомых, уничтожая вредителе. Важно проводить обработку тщательно и повторять её с интервалом 5-10 дней. Препарат безопасен для растений на любой стадии их развития. На десять литров воды потребуется 40 гр порошка, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Помните, что эффективность методов может варьироваться в зависимости от масштаба проблемы и особенностей вашего участка. Попробуйте различные средства, чтобы найти наиболее подходящий способ борьбы с колорадским жуком. На 10 л воды потребуется 40 гр порошка.