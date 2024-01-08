Эти методы эффективны для борьбы с паутинным клещом

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Паутинный клещ часто поражает комнатные растения. Чтобы избавиться от него, можно применять пять эффективных методов без химии.

Фото: "Комнатные растения в подъезде (18166007476)" by Ekaterina from Moscow, Russia is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license

Опрыскивание растений. Паутинный клещ активно распространяется в сухом воздухе. Регулярное опрыскивание растений помогает поддерживать влажность вокруг них, что создаёт менее благоприятные условия для вредителя.

Горячий душ для растений. Эффективная процедура, которая помогает смыть вредителей и паутинку с растений. Процедура также стимулирует рост и цветение растений.

Использование пакета. На низкорослые растения можно надеть пакет после горячего душа. Это создаст своеобразную "тепличку", в которой паутинному клещу будет некомфортно.

Протирание листьев мыльным раствором. Плёнка, которая останется на зелени после процедуры, буквально "задушит" насекомых. Это можно сделать перед горячим душем, чтобы потом смыть остатки мыльного раствора водой.

Шампунь для домашних животных. Если в доме есть шампунь для мытья питомцев с перметрином в составе, его можно использовать для обработки растений. Этот компонент является эффективным акарицидом и инсектицидом, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Эти методы предоставляют более естественные и безопасные альтернативы химическим препаратам, помогая бороться с паутинным клещом и сохранять здоровье растений.