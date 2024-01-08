Кусты малины часто страдают от вредителя — малинного жука. Также часто данное насекомое появляется на смородине, крыжовнике, груше. Существуют средства по борьбе с вредителем.
При цветении культуры самки насекомого начинают откладывать личинки в завязях и цветах. Для ликвидации вредителя можно сделать следующий раствор. Возьмите 100 г горчичного порошка и разведите в 10 литрах тёплой воды. Обработайте кусты этой жидкостью.
Можно также использовать другое средство: берётся 300 г табачной пыли на десять литров тёплой воды. Настоять жидкость два дня. Раствор готов к обработке.
В борьбе с жуками поможет и встряхивание их на клеёнку или картон, а также рыхление почвы под растением, пишет "Мир Садоводства".
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