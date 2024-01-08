Горчичный порошок поможет в борьбе с малинным жуком

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Кусты малины часто страдают от вредителя — малинного жука. Также часто данное насекомое появляется на смородине, крыжовнике, груше. Существуют средства по борьбе с вредителем.

Фото: Almost ready... by allen watkin from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

При цветении культуры самки насекомого начинают откладывать личинки в завязях и цветах. Для ликвидации вредителя можно сделать следующий раствор. Возьмите 100 г горчичного порошка и разведите в 10 литрах тёплой воды. Обработайте кусты этой жидкостью.

Можно также использовать другое средство: берётся 300 г табачной пыли на десять литров тёплой воды. Настоять жидкость два дня. Раствор готов к обработке.

В борьбе с жуками поможет и встряхивание их на клеёнку или картон, а также рыхление почвы под растением, пишет "Мир Садоводства".