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Четыре важных совета по выращиванию огурцов

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Садоводство » Советы

Несколько полезных советов по выращиванию огурцов помогут получить хороший урожай. Ими поделились садоводы. 

Четыре важных совета по выращиванию огурцов
Фото: Own work by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. За 5 дней до предполагаемой высадки рассады полейте грунт горячей водой и затем используйте раствор из 10 литров воды и столовой ложки купороса для полива грядок. Укрыть их плёнкой и оставить до момента посадки.

2. Поливайте пересаженные саженцы только в вечернее время и используйте тёплую воду.

3. Для защиты от огуречных болезней используйте смесь из литра молока и 20 капель йода на ведро воды для опрыскивания растений.

4. Хорошая подкормка для огурцов: раствор из 100 грамм дрожжей на ведро воды, настоять в течение часа и поливать по одному стакану под каждый куст.

Данными советами поделились огородники Telegram-канала "уДачи на Даче, а как же иначе?"

Про выращивание огурцов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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