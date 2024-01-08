Несколько полезных советов по выращиванию огурцов помогут получить хороший урожай. Ими поделились садоводы.
1. За 5 дней до предполагаемой высадки рассады полейте грунт горячей водой и затем используйте раствор из 10 литров воды и столовой ложки купороса для полива грядок. Укрыть их плёнкой и оставить до момента посадки.
2. Поливайте пересаженные саженцы только в вечернее время и используйте тёплую воду.
3. Для защиты от огуречных болезней используйте смесь из литра молока и 20 капель йода на ведро воды для опрыскивания растений.
4. Хорошая подкормка для огурцов: раствор из 100 грамм дрожжей на ведро воды, настоять в течение часа и поливать по одному стакану под каждый куст.
Данными советами поделились огородники Telegram-канала "уДачи на Даче, а как же иначе?"
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