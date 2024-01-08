Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы уважительные причины для пропуска тренировки
Мужчины, которые не будут командовать женщинами: 3 знака Зодиака
Вспомнить всё: сколько информации может вместить мозг?
Подголовники в самолете: скрытая опасность бактерий, на которую стоит обратить внимание
Этот завтрак разнообразит меню
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Ксения Собчак и Тина Канделаки: как звезды встречают Рождество
Эксперт Пономарев объяснил, как правильно завести машину в мороз
Автоэксперт Хайцеэр назвал шесть признаков автомобиля, побывавшего в ДТП

"Улитка" — эффективный способ выращивания растений

0:35
Садоводство » Советы

Способ посева "Улитка" является эффективным благодаря тому, что доступное пространство используется эффективно.

"Улитка" — эффективный способ выращивания растений
Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder

В "улитке" можно поместить 10-15 ростков, а в обычном стакане — всего один. Чтобы создать "улитку" своими руками, нужно взять подложку под ламинат. Нужно свернуть её, разложив между слоями грунт, пишет Telegram-канал "уДачи на Даче, а как же иначе?"

Этот метод не только практичен, но и эффективен в сельском хозяйстве или при выращивании растений в домашних условиях.

Рассада в улитке.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пугачёва вышла на связь на фоне провала Киркорова: всего одно слово
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег Дмитрий Плотников
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Прогноз Таро на неделю 8-14 января для всех знаков
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Последние материалы
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Ксения Собчак и Тина Канделаки: как звезды встречают Рождество
Эксперт Пономарев объяснил, как правильно завести машину в мороз
Автоэксперт Хайцеэр назвал шесть признаков автомобиля, побывавшего в ДТП
Россия уничтожила две непобедимых установки ПРО Patriot в Киеве
Блинкен заявил, что не знал о проблемах со здоровьем главы Пентагона
Прилёт "Искандеров" по Харькову: нанесён удар по штабу армии Украины
Николай Васильев (Vacio) рассказал о содержании в спецприемнике и оспорил обвинения в ЛГБТ*-активности
Блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа
Автоэксперт Сажин: каршеринг и беспилотные авто не заменят личную машину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников