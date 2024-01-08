"Улитка" — эффективный способ выращивания растений

0:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Способ посева "Улитка" является эффективным благодаря тому, что доступное пространство используется эффективно.

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В "улитке" можно поместить 10-15 ростков, а в обычном стакане — всего один. Чтобы создать "улитку" своими руками, нужно взять подложку под ламинат. Нужно свернуть её, разложив между слоями грунт, пишет Telegram-канал "уДачи на Даче, а как же иначе?"

Этот метод не только практичен, но и эффективен в сельском хозяйстве или при выращивании растений в домашних условиях.