Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если осенью забыли: что надо добавить в лунки для рассады огурцов
Специалисты дали советы, как ухаживать за игуаной – живым символом нового года
10 причин, почему в автомобиле ощущается биение руля
Автоэксперт Сажин рассказал, как не стать жертвой инсценировщиков ДТП
Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака
Спортсменам назвали три блюда, которые резко повышают тестостерон
Пророчество Жириновского о России и Украине на 2024 год: всем надо ждать марта
У певицы Натальи Штурм скончалась мама
Обманываем орхидеи, и заставляем их цвести разом

Садовые работы зимой включают несколько дел

1:13
Садоводство » Советы

В январе перед садоводами стоят несколько задач. Если у вас есть зимняя теплица, в ней можно посадить редис и быстрорастущие зеленые культуры. К ним относятся кресс-салат, листовая горчица, кинза, руккола, шпинат, петрушка.

Садовые работы зимой включают несколько дел
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Также в саду можно выполнить следующие дела:

Подготовьте черенки садовых растений для весенней прививки.

Просмотрите сад, проверьте стволы и ветви деревьев, уберите мумифицированные плоды, ягоды и сухие листья.

Покройте снегом грядки, на которых посажены клубника и озимый чеснок.

Утрамбуйте сугробы возле деревьев, очистите ветки от тяжелого снега. Проверьте запасы семян, удобрений и биопрепаратов и пополните их при необходимости.

Тщательно осмотрите луковицы георгинов, гладиолусов и запасы овощей на предмет болезней. Переберите, очистите и обработайте их мелом.

Поддерживайте оптимальные температуру и влажность в месте, где хранятся овощи. Температура должна быть от -1C° до +2C°, а влажность — 90-95%.

Прогулка по зимнему саду
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16? Дмитрий Плотников
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Последние материалы
Садовые работы зимой включают несколько дел
Специалисты дали советы, как ухаживать за игуаной – живым символом нового года
10 причин, почему в автомобиле ощущается биение руля
Автоэксперт Сажин рассказал, как не стать жертвой инсценировщиков ДТП
Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака
Спортсменам назвали три блюда, которые резко повышают тестостерон
Пророчество Жириновского о России и Украине на 2024 год: всем надо ждать марта
У певицы Натальи Штурм скончалась мама
Обманываем орхидеи, и заставляем их цвести разом
Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что потери ВСУ — 500 тысяч военных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников