В январе перед садоводами стоят несколько задач. Если у вас есть зимняя теплица, в ней можно посадить редис и быстрорастущие зеленые культуры. К ним относятся кресс-салат, листовая горчица, кинза, руккола, шпинат, петрушка.
Также в саду можно выполнить следующие дела:
Подготовьте черенки садовых растений для весенней прививки.
Просмотрите сад, проверьте стволы и ветви деревьев, уберите мумифицированные плоды, ягоды и сухие листья.
Покройте снегом грядки, на которых посажены клубника и озимый чеснок.
Утрамбуйте сугробы возле деревьев, очистите ветки от тяжелого снега. Проверьте запасы семян, удобрений и биопрепаратов и пополните их при необходимости.
Тщательно осмотрите луковицы георгинов, гладиолусов и запасы овощей на предмет болезней. Переберите, очистите и обработайте их мелом.
Поддерживайте оптимальные температуру и влажность в месте, где хранятся овощи. Температура должна быть от -1C° до +2C°, а влажность — 90-95%.
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