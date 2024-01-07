Садовые работы зимой включают несколько дел

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В январе перед садоводами стоят несколько задач. Если у вас есть зимняя теплица, в ней можно посадить редис и быстрорастущие зеленые культуры. К ним относятся кресс-салат, листовая горчица, кинза, руккола, шпинат, петрушка.

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Также в саду можно выполнить следующие дела:

Подготовьте черенки садовых растений для весенней прививки.

Просмотрите сад, проверьте стволы и ветви деревьев, уберите мумифицированные плоды, ягоды и сухие листья.

Покройте снегом грядки, на которых посажены клубника и озимый чеснок.

Утрамбуйте сугробы возле деревьев, очистите ветки от тяжелого снега. Проверьте запасы семян, удобрений и биопрепаратов и пополните их при необходимости.

Тщательно осмотрите луковицы георгинов, гладиолусов и запасы овощей на предмет болезней. Переберите, очистите и обработайте их мелом.

Поддерживайте оптимальные температуру и влажность в месте, где хранятся овощи. Температура должна быть от -1C° до +2C°, а влажность — 90-95%.