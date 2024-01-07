Если осенью забыли: что надо добавить в лунки для рассады огурцов

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Тем, кто считает, что умеет правильно высаживать рассаду огурцов, следует вспомнить о важности подготовки почвы к посадке, особенно если почва не была готова с осени.

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Огурцы предпочитают естественные удобрения, и для получения богатого урожая необходимо знать, какие подкормки добавить в лунки. Осенняя подготовка почвы включает в себя внесение на каждый метр квадратный до 4-6 килограммов навоза или компоста, 300 граммов костной муки, а также стакана древесной золы.

Эти удобрения отрабатывают к весне, обеспечивая тщательную подготовку почвы к будущим посадкам.

В случае упущенной осенней подготовки, весной уже поздно проводить подобные процедуры. Теперь более рациональным будет вносить подкормку прямо в лунки перед высадкой рассады. Для этого в каждую лунку добавляют горсть луковой шелухи, три столовые ложки костной муки, три столовые ложки древесной золы и стакан подготовленных картофельных очистков. Очистки предварительно заливаются кипятком, настаивают минуту, после чего вода выливается, а очистки укладываются в лунку.

Опытные огородники утверждают, что такие естественные удобрения не уступают по качеству промышленным химическим средствам, которые могут негативно сказаться на урожае.