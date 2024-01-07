Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Приведите свои телеса в соответствие": Волочкова обратилась к тем, кто хочет с ней фотографироваться
Суперсредство от болезней и вредителей на садовом участке - мраморная крошка
Кинолог Голубев: если вы нашли чужую собаку, проверьте ошейник на наличие адреса
Раскрыты причины провала немецких Leopard 2: украинцы сами доламывают
Китайские автомобили не выдерживают российских морозов
Этот вкусный ролл-шаурма будет прекрасной закуской в разных ситуациях
Психологи сообщили о негативных последствиях бойкота Киркорова для россиян
Врач Тяжельников опроверг миф о воздействии лука и чеснока на иммунитет
Иноагенты на эстраде: как известные артисты теряют популярность за границей

Как правильно подготовить теплицу к посадке саженцев?

2:05
Садоводство » Советы

При подготовке теплицы к новому сезону важно выполнить ряд мероприятий. О них рассказала эксперт сетевого издания "Белновости", учёный-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Как правильно подготовить теплицу к посадке саженцев?
Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Специалист напомнила, что почва истощается после прошлого сезона. В неё нужно внести некоторые компоненты.

Внутренние стенки теплицы помойте раствором. Возьмите хозяйственное мало (1 брусок), растворите его в ведре воды, добавьте немного горчичного порошка.

Посейте ранней весной сидераты (примерно в начале апреля). Они успеют вырасти до 20 сантиметров, обогатят почву фосфором, калием, на позволят разрастить сорнякам, уничтожат слизней, проволочников. Агроном рекомендует смешивать разные семена. Подойдут фацелия, редька масличная, вика, рапса, горчица. Эти сидераты позволят забыть о навозе.

Также будут полезны морские водоросли, которые можно найти в продаже в магазинах для садоводства. Эти растения содержат полезный для растений цинк, железо, магний, азот, калий.

Один раз в 3 года агроном вносит костную муку, которая насыщает землю фосфором и кальцием. Однако важно соблюдать меру, так как лишний фосфор может загрязнить почву.

Для удержания влаги специалист советует добавить торфяной мох, который богат сфагнолом, убивающим бактерии, грибки. Кроме того, данное растение способствует улучшению структуру почвы и удержанию влаги.

За десять дней до посадки следует полить грядки фитоспорином и накрыть их плёнкой.

В ходе посадки в каждую лунку добавляйте небольшое количество зрелого компоста или перегноя, а также древесной золы.

С такой подготовкой вы получите щедрый урожай.

Ранее сообщалось, какие растения следует посадить рядом с малиной, чтобы она порадовала ягодами.

Что проще и выгоднее выращивать в теплице- огурцы или томаты?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16? Дмитрий Плотников
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Последние материалы
Китайские автомобили не выдерживают российских морозов
Этот вкусный ролл-шаурма будет прекрасной закуской в разных ситуациях
Психологи сообщили о негативных последствиях бойкота Киркорова для россиян
Врач Тяжельников опроверг миф о воздействии лука и чеснока на иммунитет
Иноагенты на эстраде: как известные артисты теряют популярность за границей
Водителям рассказали, как не стать обманутым в автосервисе
Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пророчество Жириновского о России и Украине на 2024 год: всем надо ждать марта
WSJ: Илон Маск подсел на наркотики
Угроза России от дестабилизации Казахстана остаётся прежней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников