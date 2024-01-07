Как правильно подготовить теплицу к посадке саженцев?

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При подготовке теплицы к новому сезону важно выполнить ряд мероприятий. О них рассказала эксперт сетевого издания "Белновости", учёный-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Специалист напомнила, что почва истощается после прошлого сезона. В неё нужно внести некоторые компоненты.

Внутренние стенки теплицы помойте раствором. Возьмите хозяйственное мало (1 брусок), растворите его в ведре воды, добавьте немного горчичного порошка.

Посейте ранней весной сидераты (примерно в начале апреля). Они успеют вырасти до 20 сантиметров, обогатят почву фосфором, калием, на позволят разрастить сорнякам, уничтожат слизней, проволочников. Агроном рекомендует смешивать разные семена. Подойдут фацелия, редька масличная, вика, рапса, горчица. Эти сидераты позволят забыть о навозе.

Также будут полезны морские водоросли, которые можно найти в продаже в магазинах для садоводства. Эти растения содержат полезный для растений цинк, железо, магний, азот, калий.

Один раз в 3 года агроном вносит костную муку, которая насыщает землю фосфором и кальцием. Однако важно соблюдать меру, так как лишний фосфор может загрязнить почву.

Для удержания влаги специалист советует добавить торфяной мох, который богат сфагнолом, убивающим бактерии, грибки. Кроме того, данное растение способствует улучшению структуру почвы и удержанию влаги.

За десять дней до посадки следует полить грядки фитоспорином и накрыть их плёнкой.

В ходе посадки в каждую лунку добавляйте небольшое количество зрелого компоста или перегноя, а также древесной золы.

С такой подготовкой вы получите щедрый урожай.

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