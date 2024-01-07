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Обманываем орхидеи, и заставляем их цвести разом

1:37
Садоводство » Комнатные цветы

Для многих цветоводов орхидеи могут представлять вызов в достижении обильного цветения. Несмотря на видимую здоровья растения, развивающиеся листья, орхидеи не проявляют своего потенциала в области цветения.

Обманываем орхидеи, и заставляем их цвести разом
Фото: flickr. com by geoff mckay is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Опытные цветоводы, однако, часто применяют хитрый метод, чтобы добиться от орхидей цветения, и при этом обходятся без использования удобрений, строгих схем полива или химических веществ.

Суть этого метода заключается в том, чтобы подвергнуть орхидею стрессу. В типичных квартирных условиях, где температура поддерживается в пределах 20-25 °C, орхидеи чувствуют себя очень комфортно, но, к сожалению, не проявляют желания цвести. В таких условиях цветки впадают в «спячку», становятся менее активными.

Для активизации цветения следует вынести горшки с орхидеями на балкон, где температура держится в пределах 15-17 °C. Важно держать растения на балконе в течение недели-двух, не осуществляя полив. Другой способ — открывать окно возле подоконника, где стоит горшок с орхидеей, на весь день.

В случае минусовой температуры на балконе или улице, цветы не следует подвергать морозу, чтобы избежать обморожения и почернения листьев. Вместо этого можно поместить горшок с орхидеей в ванну, облить его ледяной водой и вернуть на подоконник. После такой процедуры, через неделю орхидея, скорее всего, зацветет.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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