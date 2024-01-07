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Суперсредство от болезней и вредителей на садовом участке - мраморная крошка

2:04
Садоводство » Советы

Каждый дачник, несомненно, мечтает о удобрении, которое позволит посыпать почву в своем саду или огороде, обеспечив защиту от вредителей и болезней на многие годы вперед. Однако даже самые перспективные виды удобрений не могут гарантировать богатый урожай при неплодородной почве.

Суперсредство от болезней и вредителей на садовом участке - мраморная крошка
Фото: commons.wikimedia. org by Mkill is licensed under GNU Free Documentation License

Одной из основных причин неплодородности почвы является недостаток кальция. Этот макроэлемент считается одним из ключевых для многих растений. Недостаток кальция может привести к увяданию цветов, овощей и фруктовых деревьев, поражению вершинной гнилью и атакам вредителей.

Кальций выполняет важную функцию в обеспечении прочного сцепления клеток, и его отсутствие делает клетки более рыхлыми, что создает условия для проникновения патогенов и возбудителей болезней, таких как пероноспороз, фузариоз и тли.

Часто огородники, сталкиваясь с проблемами вроде этой, прибегают к обработке растений от конкретных вредителей и внесению комплексных удобрений, не решая при этом основной причины — дефицита кальция.

Однако существует более простой способ решения проблемы — посыпать почву мраморной крошкой. Мраморный щебень является источником кальция, который медленно растворяется в почве под воздействием микроорганизмов и растений, выделяющих кислоты. Такой способ насыщает землю полезным макроэлементом и обеспечивает ее защиту от недостатка кальция на длительный срок.

Применять мраморную крошку можно как в открытом грунте, так и в теплице. При внесении мраморной крошки осенью при перекопке земли, на 3 квадратных метра рекомендуется добавить 500 грамм крошки. Однократное внесение этого удобрения позволяет забыть о дополнительных удобрениях на 15-20 лет.

Несмотря на высокую стоимость, эффективность мраморной крошки высоко оценена опытными дачниками.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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