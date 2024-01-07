Суперсредство от болезней и вредителей на садовом участке - мраморная крошка

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый дачник, несомненно, мечтает о удобрении, которое позволит посыпать почву в своем саду или огороде, обеспечив защиту от вредителей и болезней на многие годы вперед. Однако даже самые перспективные виды удобрений не могут гарантировать богатый урожай при неплодородной почве.

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Одной из основных причин неплодородности почвы является недостаток кальция. Этот макроэлемент считается одним из ключевых для многих растений. Недостаток кальция может привести к увяданию цветов, овощей и фруктовых деревьев, поражению вершинной гнилью и атакам вредителей.

Кальций выполняет важную функцию в обеспечении прочного сцепления клеток, и его отсутствие делает клетки более рыхлыми, что создает условия для проникновения патогенов и возбудителей болезней, таких как пероноспороз, фузариоз и тли.

Часто огородники, сталкиваясь с проблемами вроде этой, прибегают к обработке растений от конкретных вредителей и внесению комплексных удобрений, не решая при этом основной причины — дефицита кальция.

Однако существует более простой способ решения проблемы — посыпать почву мраморной крошкой. Мраморный щебень является источником кальция, который медленно растворяется в почве под воздействием микроорганизмов и растений, выделяющих кислоты. Такой способ насыщает землю полезным макроэлементом и обеспечивает ее защиту от недостатка кальция на длительный срок.

Применять мраморную крошку можно как в открытом грунте, так и в теплице. При внесении мраморной крошки осенью при перекопке земли, на 3 квадратных метра рекомендуется добавить 500 грамм крошки. Однократное внесение этого удобрения позволяет забыть о дополнительных удобрениях на 15-20 лет.

Несмотря на высокую стоимость, эффективность мраморной крошки высоко оценена опытными дачниками.