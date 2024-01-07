Три условия проращивания семян огурцов

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Несколько советов помогут добиться 100%-всхожести семян огурцов.

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Прогрев семян

За несколько часов до замачивания прогрейте семена на батарее или обогревателе. Оберните их в льняную салфетку или носовой платок и подвесьте на отопительный прибор. Если в доме соблюдаются нормы отопления, то температура на батарее будет около +80-90°С, что достаточно для суточного прогревания. При более низкой температуре понадобится от двух до трёх дней для прогрева.

Мох-сфагнум

Мох-сфагнум теперь можно легко найти в садовых магазинах и его потребуется всего немного. Это растение имеет высокую гигроскопичность, отличную воздухопроницаемость, антибактериальные и противогрибковые свойства, что делает его идеальным для проращивания семян огурцов и других культур.

Для замачивания семян используйте мох-сфагнум, а для поддержания постоянного тепла при проращивании — грелку. В прошлом использовали русскую печь или старый чугунок, наполняемый влажным мхом для этой цели. После раскладывания семян поверх мха, его снова накрывали сверху и ставили рядом с печью, чтобы обеспечить стабильное тепло.

После этого семена оставляются в растворе на 12-24 часа для проращивания. Далее их нужно промыть водой и посадить в увлажненный грунт, пишет "Мир Садоводства".

Постоянное тепло

Это является ключевым условием для успешного прорастания семян. Оптимальная температура для этого 28-30°С, и важно, чтобы она была стабильной, без резких перепадов. Можно обеспечить это с помощью грелки.

Соблюдение всех этих условий приведет к быстрому и равномерному прорастанию семян, и важно не упустить этот момент, чтобы сразу же пересадить посадки на свет.

Обратите внимание, что инкрустированные семена (розового цвета) советуют не замачивать. Садоводы их обычно только опрыскивают тёплой водой. Для быстрого прорастания сажать их важно в хорошо увлажнённый грунт. Тогда компоненты оболочки сохранятся, которые защищают семена и стимулируют рост растения.