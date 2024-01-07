Плесени и мошек не будет: что надо сделать с комнатными цветами

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Уход за комнатными растениями требует внимания и заботы, не ограничиваясь просто поливом. Ошибки в процессе полива могут привести к появлению плесени в горшках и, в конечном итоге, к ухудшению состояния растения. Эти проблемы могут возникнуть из-за некорректных условий в городской квартире.

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Например, влажная атмосфера часто способствует появлению грибков, особенно если за окном холодно и дождливо, а отопление еще не включено. Регулярное внимательное осмотр растений и грунта в горшках помогает предотвратить возможные проблемы, такие как плесень или мошки.

В случае появления плесени рекомендуется использовать фитоспорин, триходерму или споробактерин. Эти вещества разводят в теплой воде и затем поливают грунт в горшках. При наличии мошек или грибных комариков можно припудрить поверхность почвы корицей. Если такой метод не дает результатов, через неделю можно полить грунт раствором инсектицида.

Также полезно использовать долговечные мульчи для комнатных цветов, такие как зерна кофе или скорлупа грецких орехов. Для растений, предпочитающих кислую почву, подходят гранитная, мраморная и кварцитовая крошка. Регулярное рыхление почвы в горшках также является важным шагом, предотвращающим появление грибка, обеспечивая доступ кислорода к корням и улучшая воздухопроницаемость грунта.