"Это невозможно", говорит кто-то: а мы подскажем, как легко очистить 20-ти литровые бутыли на даче

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дачники часто используют 20-литровые бутыли для различных хозяйственных нужд, особенно для хранения питьевой воды, которую регулярно доставляют в таких емкостях. Сотрудники служб обслуживания тщательно заменяют и чистят бутыли, поддерживая их стерильность.

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Однако на дачах ситуация часто отличается: бутыли редко моются, и с течением времени их состояние ухудшается, иногда даже до появления зелени и загрязнений на дне. Проблема чистки 20-литровых бутылей становится актуальной, когда они выглядят неопрятно, а внутри них видна грязь.

Для решения этой проблемы дачникам необходимы сода, яичная скорлупа и вода. Процесс чистки следующий:

В бутыль добавляется скорлупа от 2-3 яиц. Затем ее наполняют теплым раствором соды, приготовленным путем растворения 50 граммов соды в 1 литре воды. Бутыль оставляется на 1-2 часа, чтобы сода и яичная скорлупа могли воздействовать. После этого бутыль активно встряхивают круговыми движениями в течение не менее 10 минут. Остатки соды и скорлупы смываются при помощи шланга.

Такой метод обеспечивает эффективную чистку, и в результате бутыль становится чистой и лишенной зелени и грязи на дне.