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"Это невозможно", говорит кто-то: а мы подскажем, как легко очистить 20-ти литровые бутыли на даче

1:25
Садоводство » Советы

Дачники часто используют 20-литровые бутыли для различных хозяйственных нужд, особенно для хранения питьевой воды, которую регулярно доставляют в таких емкостях. Сотрудники служб обслуживания тщательно заменяют и чистят бутыли, поддерживая их стерильность.

"Это невозможно", говорит кто-то: а мы подскажем, как легко очистить 20-ти литровые бутыли на даче
Фото: commons.wikimedia. org by DWatdonSHAM is licensed under GNU Free Documentation License

Однако на дачах ситуация часто отличается: бутыли редко моются, и с течением времени их состояние ухудшается, иногда даже до появления зелени и загрязнений на дне. Проблема чистки 20-литровых бутылей становится актуальной, когда они выглядят неопрятно, а внутри них видна грязь.

Для решения этой проблемы дачникам необходимы сода, яичная скорлупа и вода. Процесс чистки следующий:

  1. В бутыль добавляется скорлупа от 2-3 яиц.
  2. Затем ее наполняют теплым раствором соды, приготовленным путем растворения 50 граммов соды в 1 литре воды.
  3. Бутыль оставляется на 1-2 часа, чтобы сода и яичная скорлупа могли воздействовать.
  4. После этого бутыль активно встряхивают круговыми движениями в течение не менее 10 минут.
  5. Остатки соды и скорлупы смываются при помощи шланга.

Такой метод обеспечивает эффективную чистку, и в результате бутыль становится чистой и лишенной зелени и грязи на дне.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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