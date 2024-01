Для того, чтобы клубника дала богатый урожай, недостаточно полива и осенней обрезки. Важна подкормка. Простое средство, которое предложили авторы Telegram-канала "Дачный помощник — дача | огород" позволит повысить урожайность культуры.

Фото: USDA NRCS Photo Gallery: NRCSCA00006.tif by Photo by Lynn Betts, USDA Natural Resources Conservation Service is licensed under This image is a work of the Natural Resources Conservation Service, the image is in the public domain in the United States.