Методы борьбы с белокрылкой могут быть различны

4:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Белокрылка, проникая в теплицу, способна серьёзно нарушить урожай и ухудшить качество продукции. Это небольшое насекомое является опасным вредителем для тепличных растений, так как питается соком их листьев, что приводит к пожелтению, скручиванию и засыханию растений. Кроме того, оно является переносчиком вирусных болезней растений.

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Для борьбы с вредителем в теплице можно выбрать различные методы.

Механический. Предполагает сбор насекомых вручную. Нанесите липкий скотч на ладонь и пройдитесь по листьям растений, тщательно обрабатывая каждую веточку, особенно снизу. Или используйте липкие ловушки ярко-жёлтого цвета, на который вредитель реагирует сильнее всего. Размещение жёлтых клеевых ловушек в теплице в качестве профилактической меры позволяет обнаружить белокрылку на ранней стадии, до того как они нанесут вред растениям, пишет "Мир Садоводства".

Биологический. Включает использование естественных врагов белокрылки. Помимо биопрепаратов, можно использовать определенных насекомых-врагов белокрылки, таких как божьи коровки, златоглазки и другие.

Использование инсектицидов — химический метод борьбы. При выборе инсектицида важно учитывать его токсичность и срок ожидания до сбора урожая.

Каждый из перечисленных методов имеет свои плюсы и минусы. Механические и физические методы являются наименее эффективными, но могут использоваться в качестве профилактических мер. Биологический метод является наиболее безопасным для человека и окружающей среды, но требует наличия достаточного числа естественных врагов белокрылки. Химический метод выступает наиболее эффективным, но для его использования требуется применение специальных средств защиты.

При обнаружении белокрылки в теплице необходимо принимать меры по её уничтожению как можно скорее. В случае небольшой популяции насекомых возможно использование механических или физических методов борьбы, в случае сильного заражения же требуется применение химических препаратов.

Садоводы также назвали 4 эффективных средства борьбы с белокрылкой.

1. Обработка веществами на основе неоникотиноидов предполагает использование системных препаратов, таких как "Актара" или "Короген". Проводя полив под корень, вы можете безопасно и на 100% обеспечить защиту культур. Достаточно одного полива (4-8 г вещества на 10 л воды), чтобы вещество попало в сосудистую систему стеблей и листьев, но не накопилось в плодах.

2. Применения масла Ним (NEEM OIL), 30-50 мл./10 л. воды. Этот подход поможет избавить растения от белокрылок и предотвратит их дальнейшее размножение.

3. Имидаклоприд (синтетический аналог никотина). К примеру, известный всем "Искра" эффективно борется с вредителем. Рекомендуется проводить опрыскивание безопасно в начале формирования плодов. Период ожидания до сбора урожая должен составлять не менее трёх, а лучше четырёх недель.

4. Обработка веществами на основе неоникотиноидов. Это системные препараты, типа "Актара" или "Короген". Если вы проведете полив под корень, то гарантированно и безопасно защитите свои культуры на 100%. Для этого достаточно провести один полив (4-8 г вещества на 10 л воды), чтобы вещество попало в сосудистую систему стеблей и листьев, но не накопилось в плодах.

Также важно осенью удалить из теплицы все растительные остатки, так как белокрылка может зимовать под старой листвой и остатками растений. Чтобы предотвратить это, рекомендуется оставлять двери теплиц открытыми, чтобы в сильные морозы насекомым было труднее остаться в верхнем слое почвы.