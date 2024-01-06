Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Колорадские жуки стали злокозненными гостями на дачах, терзая дачников с тех пор, как в наших краях стали выращивать картошку.

Фото: Own work by Tavo Romann is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

С каждым сезоном дачники бросают вызов этому вредителю, используя и химические препараты, и народные методы.

Необходимость борьбы с колорадским жуком обусловлена его способностью уничтожать листья, что в конечном итоге приводит к несчастным клубням — мелким, больным и безвкусным.

Пока не существует универсального средства, полностью избавляющего от колорадского жука, даже в 2024 году.

Химия помогает лишь временно, и далеко не каждый препарат обеспечивает защиту на весь сезон. Проблема заключается в том, что средства, применяемые для обработки картошки, быстро испаряются с листьев, не давая жукам даже попробовать вкус.

Опытные дачники знают эффективный способ избавиться от колорадского жука за один день, и для этого им понадобится всего лишь ведро.

Процесс начинается с сбора нескольких жуков в ведро, где их паразитов давят до выделения желто-коричневой жидкости. После добавления литра воды и выдержки 2-3 часа получается раствор, который можно опрыскивать на ботву с помощью пульверизатора.

Живые особи жука быстро спускаются с опрысканных кустов и покидают огород. Науке не удалось объяснить действие такого раствора, но он безотказно справляется с вредителями.